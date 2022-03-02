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الرئيس التونسي يتسلم الدرع التذكاري لمجلس وزراء الداخلية العرب
الرئيس التونسي يتسلم الدرع التذكاري لمجلس وزراء الداخلية العرب
تسلم الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، الدرع التذكاري لمجلس وزارء الداخلية العرب في قصر قرطاج. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T13:37+0000
2022-03-02T13:37+0000
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وقال موقع "المصدر" إن سعيد تسلم الدرع عندما التقى اليوم وزراء الداخلية العرب بمناسبة مشاركتهم في الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب.وتسلّم الرئيس التونسي الدرع التذكاري للمجلس، من الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان.وحضر حفل استقبال الوزراء العرب وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، بالتزامن مع انتظام أعمال الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب تنتظم اليوم 2 مارس/آذار في العاصمة التونسية حيث يوجد مقر الأمانة لهذا المجلس.يذكر أن وزارة الداخلية التونسية كانت قد ألقت القبض، أمس الثلاثاء، على 6 من العناصر التكفيرية المطلوبة لديها، و24 متورطا في قضايا إرهابية.وحسب بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكدت أن إدارة مكافحة الإرهاب بالحرس الوطني التونسي هي من قامت بهذه العمليات خلال شهر فبراير/ شباط الماضي.وقال البيان: "تمكنت إدارة مكافحة الارهاب بالحرس الوطني خلال الفترة الممتدّة من يوم 21 فبراير إلى يوم 27 فبراير 2022 من إلقاء القبض على31 شخصا مفتش عنهم من بينهم 6 عناصر تكفيرية".
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي

الرئيس التونسي يتسلم الدرع التذكاري لمجلس وزراء الداخلية العرب

13:37 GMT 02.03.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARالرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020
الرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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تسلم الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، الدرع التذكاري لمجلس وزارء الداخلية العرب في قصر قرطاج.
وقال موقع "المصدر" إن سعيد تسلم الدرع عندما التقى اليوم وزراء الداخلية العرب بمناسبة مشاركتهم في الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وتسلّم الرئيس التونسي الدرع التذكاري للمجلس، من الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان.
وحضر حفل استقبال الوزراء العرب وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، بالتزامن مع انتظام أعمال الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب تنتظم اليوم 2 مارس/آذار في العاصمة التونسية حيث يوجد مقر الأمانة لهذا المجلس.
يذكر أن وزارة الداخلية التونسية كانت قد ألقت القبض، أمس الثلاثاء، على 6 من العناصر التكفيرية المطلوبة لديها، و24 متورطا في قضايا إرهابية.
وحسب بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكدت أن إدارة مكافحة الإرهاب بالحرس الوطني التونسي هي من قامت بهذه العمليات خلال شهر فبراير/ شباط الماضي.
وقال البيان: "تمكنت إدارة مكافحة الارهاب بالحرس الوطني خلال الفترة الممتدّة من يوم 21 فبراير إلى يوم 27 فبراير 2022 من إلقاء القبض على31 شخصا مفتش عنهم من بينهم 6 عناصر تكفيرية".
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