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المستشار الألماني: الحكومة الإسرائيلية بالكامل ستزور برلين
المستشار الألماني: الحكومة الإسرائيلية بالكامل ستزور برلين
اعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأربعاء، عن أن "مجلس الوزراء الإسرائيلي بالكامل وافق على القدوم إلى برلين لإجراء محادثات حكومية". 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T10:56+0000
2022-03-02T10:56+0000
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الاتفاق النووي الإيراني
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ويجري المستشار الألماني أولاف شولتز أول زيارة له لإسرائيل منذ توليه منصبه والتي تتزامن مع جهود دولية من أجل إحياء الاتفاق النووي الإيراني.وشدد شولتز، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على أن "التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني لا يحتمل التأجيل أكثر من ذلك".وقال شولتز: "نتطلع إلى التوصل إلى اتفاق في فيينا، حان الوقت الآن لاتخاذ قرار لا ينبغي تأجيله أكثر من ذلك".وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال إن "واشنطن ستنسحب من محادثات فيينا إذا لمست مماطلة إيرانية".وقالت إيران ،الاثنين الماضي، إن جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ربما تنجح إذا اتخذت الولايات المتحدة قرارا سياسيا لتلبية مطالب طهران، وذلك مع دخول المفاوضات منذ أشهر فيما وصفها أحد الدبلوماسيين الإيرانيين بالمرحلة الحاسمة.والمخاطر كبيرة لأن فشل المحادثات المستمرة منذ عشرة أشهر من شأنه أن يحمل مخاطر اندلاع حرب جديدة في المنطقة، وفرض عقوبات صارمة إضافية على إيران من قبل الغرب.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/شمخاني-استراتيجية-إيران-الرئيسية-هي-إيجاد-آليات-لإحباط-العقوبات-إلى-جانب-السعي-لرفعها-1059356498.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار ألمانيا, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار إيران

المستشار الألماني: الحكومة الإسرائيلية بالكامل ستزور برلين

10:56 GMT 02.03.2022
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKEمارتن شولتس
مارتن شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
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اعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأربعاء، عن أن "مجلس الوزراء الإسرائيلي بالكامل وافق على القدوم إلى برلين لإجراء محادثات حكومية".
ويجري المستشار الألماني أولاف شولتز أول زيارة له لإسرائيل منذ توليه منصبه والتي تتزامن مع جهود دولية من أجل إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
شمخاني: استراتيجية إيران الرئيسية هي إيجاد آليات لإحباط العقوبات إلى جانب السعي لرفعها
10:00 GMT
وشدد شولتز، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على أن "التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني لا يحتمل التأجيل أكثر من ذلك".
وقال شولتز: "نتطلع إلى التوصل إلى اتفاق في فيينا، حان الوقت الآن لاتخاذ قرار لا ينبغي تأجيله أكثر من ذلك".
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال إن "واشنطن ستنسحب من محادثات فيينا إذا لمست مماطلة إيرانية".
وقالت إيران ،الاثنين الماضي، إن جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ربما تنجح إذا اتخذت الولايات المتحدة قرارا سياسيا لتلبية مطالب طهران، وذلك مع دخول المفاوضات منذ أشهر فيما وصفها أحد الدبلوماسيين الإيرانيين بالمرحلة الحاسمة.
والمخاطر كبيرة لأن فشل المحادثات المستمرة منذ عشرة أشهر من شأنه أن يحمل مخاطر اندلاع حرب جديدة في المنطقة، وفرض عقوبات صارمة إضافية على إيران من قبل الغرب.
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