https://arabic.sputniknews.com/20220302/المشري-والدبيبة-يلتقيان-في-العاصمة-الليبية-طرابلس-1059375714.html
المشري والدبيبة يلتقيان في العاصمة الليبية طرابلس
المشري والدبيبة يلتقيان في العاصمة الليبية طرابلس
التقى كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، اليوم الأربعاء، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، في مقر المجلس بالعاصمة... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T15:24+0000
2022-03-02T15:24+0000
2022-03-02T15:24+0000
العالم العربي
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وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا إنه تم خلال اللقاء "التأكيد على أن الأولوية في هذه المرحلة هو الإعداد للقاعدة الدستورية، وإجراء الانتخابات في أقرب وقت وإنهاء المراحل الانتقالية".ومن المنتظر أن يقوم رئيس الحكومة الليبية السيد فتحي باشاغا ونوابه وكامل فريقه الوزاري بتأدية اليمين القانوني غدا الخميس، أمام مجلس النواب بمقره في مدينة دار السلام طبرق.من جانبها، وجهت رئاسة مجلس النواب دعوة لأعضاء مجلس الدولة والمجلس الرئاسي والمراقبين الدوليين والمحليين والصحفيين، وقالت: "نتمنى حضورهم ومشاركتهم".وفي وقت سابق، أكد رئيس الحكومة الليبية الجديد، فتحي باشاغا، التزامه بإجراء الانتخابات في موعدها المحددة، وفق ما أقره البرلمان في خارطة الطريق، وتعاونه مع مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي.وقال باشاغا في كلمة متلفزة عقب منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة أمس الثلاثاء: "أنا في مكان اليوم مسؤول عن كل الليبيين وبمثابة الشعب دون استثناء أو تمييز".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
المشري والدبيبة يلتقيان في العاصمة الليبية طرابلس
تابعنا عبر
التقى كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، اليوم الأربعاء، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا إنه تم خلال اللقاء "التأكيد على أن الأولوية في هذه المرحلة هو الإعداد للقاعدة الدستورية، وإجراء الانتخابات في أقرب وقت وإنهاء المراحل الانتقالية".
ومن المنتظر أن يقوم رئيس الحكومة الليبية السيد فتحي باشاغا ونوابه وكامل فريقه الوزاري بتأدية اليمين القانوني غدا الخميس، أمام مجلس النواب بمقره في مدينة دار السلام طبرق.
من جانبها، وجهت رئاسة مجلس النواب دعوة لأعضاء مجلس الدولة والمجلس الرئاسي والمراقبين الدوليين والمحليين والصحفيين، وقالت: "نتمنى حضورهم ومشاركتهم".
وفي وقت سابق، أكد رئيس الحكومة الليبية الجديد، فتحي باشاغا
، التزامه بإجراء الانتخابات في موعدها المحددة، وفق ما أقره البرلمان في خارطة الطريق، وتعاونه مع مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي.
وقال باشاغا في كلمة متلفزة عقب منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة أمس الثلاثاء: "أنا في مكان اليوم مسؤول عن كل الليبيين وبمثابة الشعب دون استثناء أو تمييز".