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https://arabic.sputniknews.com/20220301/باشاغا-ملتزمون-بإجراء-الانتخابات-في-موعدها-المحدد-وفق-ما-أقره-البرلمان-1059340653.html
باشاغا: ملتزمون بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق ما أقره البرلمان
باشاغا: ملتزمون بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق ما أقره البرلمان
أكد رئيس الحكومة الليبية الجديد، فتحي باشاغا، التزامه بإجراء الانتخابات في موعدها المحددة، وفق ما أقره البرلمان في خارطة الطريق، وتعاونه مع مجلس النواب ومجلس... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T18:40+0000
2022-03-01T18:40+0000
أخبار ليبيا اليوم
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القاهرة- سبوتنيك. وقال باشاغا في كلمة متلفزة عقب منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة اليوم الثلاثاء: "أنا في مكان اليوم مسؤول عن كل الليبيين وبمثابة الشعب دون استثناء أو تمييز".وأضاف: "ملتزمون بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق ما أقره البرلمان في خارطة الطريق". وأعرب عن نيته في التعاون مع مجلس النواب ومجلس الدولة والرئاسي.وشدد رئيس الحكومة الجديد على أن حكومته ستسعى للمصالحة والمشاركة والاستقرار، مضيفا: "لم آت للانتقام وتصفية الحسابات، بل جئنا لبناء الوطن ولنمد أيدينا للجميع".في وقت سابق اليوم، قال عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، إن المجلس وافق على حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، وذلك في تصويت بثه التلفزيون مباشرة.وتكونت قائمة الحكومة التي قدمها رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، من 3 نواب لرئيس الحكومة و30 وزيرا و8 وزراء دولة.وتلا رئيس البرلمان تشكيل الحكومة المقترحة، وصوت النواب على منح الثقة لها، حيث أكد صالح أن الحكومة نالت ثقة مجلس النواب بـ92 صوتا من مجموع 101 نائب حضروا جلسة منح الثقة.في المقابل، رفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة بقيادة باشاغا، متهمة البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/البرلمان-الليبي-يمنح-الثقة-لحكومة-فتحي-باشاغا-لتكون-بديلة-لحكومة-الدبيبة-1059331170.html
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أخبار ليبيا اليوم

باشاغا: ملتزمون بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق ما أقره البرلمان

18:40 GMT 01.03.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIAرئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا
رئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
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أكد رئيس الحكومة الليبية الجديد، فتحي باشاغا، التزامه بإجراء الانتخابات في موعدها المحددة، وفق ما أقره البرلمان في خارطة الطريق، وتعاونه مع مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي.
القاهرة- سبوتنيك. وقال باشاغا في كلمة متلفزة عقب منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة اليوم الثلاثاء: "أنا في مكان اليوم مسؤول عن كل الليبيين وبمثابة الشعب دون استثناء أو تمييز".
وأضاف: "ملتزمون بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق ما أقره البرلمان في خارطة الطريق". وأعرب عن نيته في التعاون مع مجلس النواب ومجلس الدولة والرئاسي.
وشدد رئيس الحكومة الجديد على أن حكومته ستسعى للمصالحة والمشاركة والاستقرار، مضيفا: "لم آت للانتقام وتصفية الحسابات، بل جئنا لبناء الوطن ولنمد أيدينا للجميع".
وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
البرلمان الليبي يمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا لتكون بديلة لحكومة الدبيبة
14:53 GMT
في وقت سابق اليوم، قال عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، إن المجلس وافق على حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، وذلك في تصويت بثه التلفزيون مباشرة.
وتكونت قائمة الحكومة التي قدمها رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، من 3 نواب لرئيس الحكومة و30 وزيرا و8 وزراء دولة.
وتلا رئيس البرلمان تشكيل الحكومة المقترحة، وصوت النواب على منح الثقة لها، حيث أكد صالح أن الحكومة نالت ثقة مجلس النواب بـ92 صوتا من مجموع 101 نائب حضروا جلسة منح الثقة.
في المقابل، رفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة بقيادة باشاغا، متهمة البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.
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