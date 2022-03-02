https://arabic.sputniknews.com/20220302/بايدن-الولايات-المتحدة-ستقدم-لأوكرانيا-مليار-دولار-مساعدات-مباشرة-وستواصل-ذلك-1059345653.html

بايدن: الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا مليار دولار مساعدات مباشرة.. وستواصل ذلك

بايدن: الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا مليار دولار مساعدات مباشرة.. وستواصل ذلك

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا أكثر من مليار دولار مساعدات مباشرة، وتعتزم مواصلة ذلك . 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T03:31+0000

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واشنطنس - سبوتنيك. وقال بايدن في أول خطاب له لحالة الاتحاد أمام الكونغرس: "سنقدم لأوكرانيا أكثر من مليار دولار من المساعدات المباشرة".وأضاف "سنواصل تقديم المساعدة للشعب الأوكراني الذي يدافع عن بلاده".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220302/بايدن-لن-ننخرط-في-أي-قتال-ضد-القوات-الروسية-في-أوكرانيا-1059345417.html

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