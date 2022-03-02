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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/بايدن-الولايات-المتحدة-ستقدم-لأوكرانيا-مليار-دولار-مساعدات-مباشرة-وستواصل-ذلك-1059345653.html
بايدن: الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا مليار دولار مساعدات مباشرة.. وستواصل ذلك
بايدن: الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا مليار دولار مساعدات مباشرة.. وستواصل ذلك
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا أكثر من مليار دولار مساعدات مباشرة، وتعتزم مواصلة ذلك . 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T03:31+0000
2022-03-02T03:31+0000
تغطية أحداث دونباس
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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واشنطنس - سبوتنيك. وقال بايدن في أول خطاب له لحالة الاتحاد أمام الكونغرس: "سنقدم لأوكرانيا أكثر من مليار دولار من المساعدات المباشرة".وأضاف "سنواصل تقديم المساعدة للشعب الأوكراني الذي يدافع عن بلاده".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/بايدن-لن-ننخرط-في-أي-قتال-ضد-القوات-الروسية-في-أوكرانيا-1059345417.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

بايدن: الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا مليار دولار مساعدات مباشرة.. وستواصل ذلك

03:31 GMT 02.03.2022
© REUTERS / SARAH SILBIGERالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن عملية القوات الخاصة الأمريكية في شمال سوريا، البيت الأبيض، واشنطن، 3 فبراير/ شباط 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن عملية القوات الخاصة الأمريكية في شمال سوريا، البيت الأبيض، واشنطن، 3 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / SARAH SILBIGER
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا أكثر من مليار دولار مساعدات مباشرة، وتعتزم مواصلة ذلك .
واشنطنس - سبوتنيك. وقال بايدن في أول خطاب له لحالة الاتحاد أمام الكونغرس: "سنقدم لأوكرانيا أكثر من مليار دولار من المساعدات المباشرة".
وأضاف "سنواصل تقديم المساعدة للشعب الأوكراني الذي يدافع عن بلاده".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
تغطية أحداث دونباس
بايدن: لن ننخرط في أي قتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا
03:14 GMT
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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Танки Т-72 народной милиции ДНР на дороге под Волновахой - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباسأمس, 20:49 GMT
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