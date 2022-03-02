https://arabic.sputniknews.com/20220302/بايدن-كل-الخيارات-مطروحة-فيما-يتعلق-بحظر-النفط-والغاز-من-روسيا-1059378799.html
بايدن: كل الخيارات مطروحة فيما يتعلق بحظر النفط والغاز من روسيا
بايدن: كل الخيارات مطروحة فيما يتعلق بحظر النفط والغاز من روسيا
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، لا يزال مطروحا على جدول الأعمال، بسبب الوضع في أوكرانيا. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن ردا على سؤال حول إمكانية حظر استيراد النفط والغاز الروسيين: "كل شيء مطروح على جدول الأعمال".في سياق متصل، تسارعت أسعار النفط العالمية في نموها، إذ تجاوزت تكلفة خام برنت 113 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 30 يونيو/حزيران 2014، وفقًا لبيانات التداول.اعتبارًا من الساعة 4:11 مساءً بتوقيت موسكو، قفز سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو/أيار بنسبة 7.53% إلى 112.82 دولارًا للبرميل، وتجاوزت الدقائق السابقة 113 دولارًا للمرة الأولى منذ نهاية يونيو 2014.بالمقابل، قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، المعيار النفطي الأمريكي، بأكثر من 8% لتتداول عند 112.51 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2011، بحسب ما كتبته CNBC.وبحسب ما جاء في البيان، قررت منظمة أوبك والمشاركين (في الاتفاقية) منتجي النفط من خارج أوبك تأكيد خطة تعديل الإنتاج والآلية الشهرية المعتمدة في الاجتماع الوزاري التاسع عشر وقرار تعديل إجمالي الإنتاج بالزيادة في أبريل 2022. عام بمقدار 400 ألف برميل في اليوم.تشير منظمة "أوبك +" إلى الأهمية الحاسمة لامتثال الدول الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية ، فضلاً عن الحاجة إلى اتباع آلية التعويض عن إنتاج النفط الذي لم يتم تخفيضه سابقًا من قبل عدد من دول التحالف. هذه الآلية سارية حتى نهاية يونيو 2022.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
بايدن: كل الخيارات مطروحة فيما يتعلق بحظر النفط والغاز من روسيا
16:15 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 16:22 GMT 02.03.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، لا يزال مطروحا على جدول الأعمال، بسبب الوضع في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن ردا على سؤال حول إمكانية حظر استيراد النفط والغاز الروسيين: "كل شيء مطروح على جدول الأعمال".
في سياق متصل، تسارعت أسعار النفط العالمية في نموها، إذ تجاوزت تكلفة خام برنت 113 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 30 يونيو/حزيران 2014، وفقًا لبيانات التداول.
اعتبارًا من الساعة 4:11 مساءً بتوقيت موسكو، قفز سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو/أيار بنسبة 7.53% إلى 112.82 دولارًا للبرميل، وتجاوزت الدقائق السابقة 113 دولارًا للمرة الأولى منذ نهاية يونيو 2014.
بالمقابل، قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، المعيار النفطي الأمريكي، بأكثر من 8% لتتداول عند 112.51 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى
منذ مايو 2011، بحسب ما كتبته CNBC.
وبحسب ما جاء في البيان، قررت منظمة أوبك
والمشاركين (في الاتفاقية) منتجي النفط من خارج أوبك تأكيد خطة تعديل الإنتاج والآلية الشهرية المعتمدة في الاجتماع الوزاري التاسع عشر وقرار تعديل إجمالي الإنتاج بالزيادة في أبريل 2022. عام بمقدار 400 ألف برميل في اليوم.
تشير منظمة "أوبك +" إلى الأهمية الحاسمة لامتثال الدول الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية ، فضلاً عن الحاجة إلى اتباع آلية التعويض عن إنتاج النفط الذي لم يتم تخفيضه سابقًا من قبل عدد من دول التحالف. هذه الآلية سارية حتى نهاية يونيو 2022.