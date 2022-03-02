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https://arabic.sputniknews.com/20220302/تعطل-تفريغ-الحبوب-في-ميناء-صفاقس-التونسي-بسبب-إضراب-السائقين-1059372570.html
تعطل تفريغ الحبوب في ميناء صفاقس التونسي بسبب إضراب السائقين
تعطل تفريغ الحبوب في ميناء صفاقس التونسي بسبب إضراب السائقين
قال مسؤول في نقابة عمال الموانئ بتونس إن تفريغ الحبوب في ميناء صفاقس تعطل بسبب إضراب سائقي الشاحنات. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T14:34+0000
2022-03-02T14:34+0000
أخبار تونس اليوم
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ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن الكاتب عام النقابة الأساسية لديوان الحبوب بصفاقس عادل مرزوق، اليوم الأربعاء، أن "أعوان شاحنات النقل الخاص" نظموا اليوم إضرابا مفاجئا.وأوضح أن الإضراب "جاء بسبب الزيادة في أسعار المحروقات"، مشيرا أن هناك "ووقفات احتجاجية لأعوان الديوانة التونسية بالميناء التجاري".وأشارت المخابز التونسية إلى وجود نقص في الطحين في الأسابيع القليلة الماضية.وكان من الصعب العثور على منتجات من بينها الطحين والسميد في المتاجر، على الرغم من إعلان الحكومة أن لديها ما يكفي من إمدادات الحبوب حتى مايو/ أيار المقبل.يذكر أن الاتحاد العام للشغل التونسي، كان قد أعلن الشهر الماضي عن تنظيم إضراب عام في صفاقس.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/الرئيس-التونسي-يتسلم-الدرع-التذكاري-لمجلس-وزراء-الداخلية-العرب-1059369603.html
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أخبار تونس اليوم

تعطل تفريغ الحبوب في ميناء صفاقس التونسي بسبب إضراب السائقين

14:34 GMT 02.03.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDعلم تونس
علم تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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قال مسؤول في نقابة عمال الموانئ بتونس إن تفريغ الحبوب في ميناء صفاقس تعطل بسبب إضراب سائقي الشاحنات.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن الكاتب عام النقابة الأساسية لديوان الحبوب بصفاقس عادل مرزوق، اليوم الأربعاء، أن "أعوان شاحنات النقل الخاص" نظموا اليوم إضرابا مفاجئا.
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وأوضح أن الإضراب "جاء بسبب الزيادة في أسعار المحروقات"، مشيرا أن هناك "ووقفات احتجاجية لأعوان الديوانة التونسية بالميناء التجاري".
وأشارت المخابز التونسية إلى وجود نقص في الطحين في الأسابيع القليلة الماضية.
وكان من الصعب العثور على منتجات من بينها الطحين والسميد في المتاجر، على الرغم من إعلان الحكومة أن لديها ما يكفي من إمدادات الحبوب حتى مايو/ أيار المقبل.
يذكر أن الاتحاد العام للشغل التونسي، كان قد أعلن الشهر الماضي عن تنظيم إضراب عام في صفاقس.
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