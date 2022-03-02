https://arabic.sputniknews.com/20220302/رئيس-روسكوسموس-ينفي-الإشاعات-بشأن-فقدان-الاتصال-بالأقمار-الصناعية-الروسية-1059348884.html
رئيس "روسكوسموس" ينفي الإشاعات بشأن فقدان الاتصال بالأقمار الصناعية الروسية
رئيس "روسكوسموس" ينفي الإشاعات بشأن فقدان الاتصال بالأقمار الصناعية الروسية
نفى دميتري روغوزين، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، الإشاعات حول فقدان الاتصال بالأقمار الصناعية الروسية بسبب هجوم قراصنة. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T06:50+0000
2022-03-02T06:50+0000
2022-03-02T06:50+0000
روسيا
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ونشر روغوزين تغريدة على "تويتر"، جاء فيها: "معلومات هؤلاء المحتالين غير صحيحة. تعمل جميع مراكز التحكم في العمليات الفضائية لدينا بشكل طبيعي".وأعلنت "روسكوسموس"، في وقت سابق، تعليق تعاونها مع شركاء أوروبيين ردا على العقوبات الغربية على موسكو.قال دميتري روغوزين، الرئيس التنفيذي لـ"روسكوسموس"، على قناته في "تليغرام": "ردًا على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد مؤسساتنا، علقت روسكوسموس التعاون مع الشركاء الأوروبيين في تنظيم عمليات إطلاق فضائية من قاعدة كورو الفضائية وسحبت موظفيها الفنيين، بما في ذلك طاقم الإطلاق الموحد، من غيانا الفرنسية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
رئيس "روسكوسموس" ينفي الإشاعات بشأن فقدان الاتصال بالأقمار الصناعية الروسية
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نفى دميتري روغوزين، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، الإشاعات حول فقدان الاتصال بالأقمار الصناعية الروسية بسبب هجوم قراصنة.
ونشر روغوزين تغريدة على "تويتر"، جاء فيها: "معلومات هؤلاء المحتالين غير صحيحة. تعمل جميع مراكز التحكم في العمليات الفضائية لدينا بشكل طبيعي".
وأعلن، في وقت سابق، في عدد من قنوات Telegram أن مجموعة قراصنة معينة NB65، مرتبطة بمجموعة Anonymous، اخترقت اتصالات "روسكوسموس" مع الأقمار الصناعية الروسية.
وأعلنت "روسكوسموس"، في وقت سابق، تعليق تعاونها مع شركاء أوروبيين
ردا على العقوبات الغربية على موسكو.
قال دميتري روغوزين، الرئيس التنفيذي لـ"روسكوسموس"، على قناته في "تليغرام": "ردًا على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد مؤسساتنا، علقت روسكوسموس التعاون مع الشركاء الأوروبيين في تنظيم عمليات إطلاق فضائية من قاعدة كورو الفضائية وسحبت موظفيها الفنيين، بما في ذلك طاقم الإطلاق الموحد، من غيانا الفرنسية".