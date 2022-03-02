https://arabic.sputniknews.com/20220302/سفير-أوكرانيا-في-تل-أبيب-يكشف-حقيقة-مشاركة-جنود-إسرائيليين-في-الحرب-إلى-جانب-بلاده-1059375834.html

سفير أوكرانيا في تل أبيب يكشف حقيقة مشاركة جنود إسرائيليين في الحرب إلى جانب بلاده

سفير أوكرانيا في تل أبيب يكشف حقيقة مشاركة جنود إسرائيليين في الحرب إلى جانب بلاده

كشف السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، حقيقة مشاركة جنود إسرائيليين في الحرب مع بلاده ضد روسيا. 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T15:23+0000

2022-03-02T15:23+0000

2022-03-02T15:24+0000

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إسرائيل

روسيا

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نقلت القناة العبرية الـ 12، أمس الثلاثاء، عن يفغيني كورنيتشوك، أن أي شخص يحمل جواز سفر أوكراني بإمكانه المساعدة في الحرب الدائرة ضد روسيا، وأوكرانيا تساعده على القيام بهذا الأمر.وأكد السفير الأوكراني أن بلاده تعترف بهؤلاء كمواطنين أوكرانيين، مشيرا إلى أنه لا يمكنه تحديد عدد هؤلاء، تحديدا، الذين شاركوا، حتى الآن، في الحرب مع بلاده ضد روسيا.وكانت أوكرانيا قد تقدمت بطلب المساعدة من إسرائيل، بدعوى أن بلاده تعيش "كارثة إنسانية"، على حد وصفه، وبأن إسرائيل طردت عشرات اللاجئين بدلا من منحهم مكانا للجوء، في وقت توجهت السفارة الأوكرانية في تل أبيب إلى الإسرائيليين للقتال ضد القوات الروسية.وقالت السفارة في بيان "إذا كنتم على استعداد للدفاع عن سيادة أوكرانيا، رجاء إرسال رسالة إلينا".وكانت القناة العبرية قد أكدت أن تصريحات السفير الأوكراني لدى إسرائيل، كانت محملة بالدموع، خلال مؤتمر صحفي، طالب فيه مساعدة إسرائيلية عاجلة، بدعوى أن أوكرانيا سبقت وساعدت اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية، حينما ساهم الأوكرانيون في إنقاذ اليهود.وقال يفغيني كورنيتشوك: "نحن بحاجة لمساعدتكم الآن".وأعرب السفير الأوكراني في تل أبيب عن شكره للحكومة الإسرائيلية على ما أرسلته من دعم إنساني لبلاده، في وقت أطلقت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أول قافلة مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، تضم 100 طن من المعدات التي تشمل بما في ذلك أدوية وخيام وبطانيات.وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن القافلة التي تتكون من 3 طائرات قد وصلت فعلا العاصمة البولندية وارسو، ومن هناك سيتم نقل المساعدات عبر شاحنات إلى أوكرانيا.وأوضحت أن تلك المساعدات تزن 100 طن من معدات طبية وأدوية تبرعت بها وزارة الصحة الإسرائيلية، إضافة إلى أنظمة تنقية مياه، وخيام وبطانيات وأكياس نوم ومعاطف.

https://arabic.sputniknews.com/20220301/صحيفة-إسرائيل-ترفض-طلبات-زيلينسكي-وتمتنع-عن-اتخاذ-موقف-يغضب-روسيا-1059313085.html

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