https://arabic.sputniknews.com/20220302/عبور-ما-يقرب-من-5-آلاف-لاجئ-من-دونيتسك-ولوغانسك-إلى-روسيا-في-يوم-واحد-1059369810.html

عبور ما يقرب من 5 آلاف لاجئ من دونيتسك ولوغانسك إلى روسيا في يوم واحد

عبور ما يقرب من 5 آلاف لاجئ من دونيتسك ولوغانسك إلى روسيا في يوم واحد

أفادت إدارة حرس الحدود لشؤون مقاطعة روستوف التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، بعبور ما يقرب من 5 آلاف لاجئ من دونيتسك ولوغانسك إلى روسيا في... 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T13:40+0000

2022-03-02T13:40+0000

2022-03-02T13:40+0000

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روستوف-نا دونو - سبوتنيك. وقالت إدارة حرس الحدود في بيان، إن نقط التفتيش الواقعة على حدود إقليم دونباس مع روسيا الاتحادية، شهدت خلال الــ24 ساعة الأخيرة، عبور أكثر من 4900 لاجئ من دونباس.ويذكر أنه نظرا لتفاقم الوضع في إقليم دونباس وبسبب تهديد الغزو الأوكراني، أعلنت سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، الإجلاء المؤقت للمواطنين، وفي المقدمة النساء والأطفال وكبار السن، إلى مقاطعة روستوف. وفي الأيام الأولى بلغ عدد اللاجئين الذين تدفقوا عبر الحدود عشرات الآلاف من الأشخاص، ثم انخفض حجم هذا التدفق.وفي وقت سابق اليوم، أفادت قوات جمهورية لوغانسك بأن الوضع على خط التماس لا يزال حرجا، فالقوات الأوكرانية مستعدة للاختباء خلف مواطني أوكرانيا كدرع بشري، للاستيلاء على البنية التحتية ذات الأهمية الاجتماعية.ونشرت القوات على صفحتها الخاصة على "تلغرام"، منشورا جاء فيه: "لا يزال الوضع على خط التماس حرجا. ووفقا للمعلومات التي تلقيناها، تحاول الوحدات القومية الأوكرانية إخفاء هزيمتها الوشيكة، ولهذا فهي على استعداد للاختباء وراء مواطنيها في أوكرانيا واستخدامهم كدروع بشرية، وكذلك للاستيلاء على مرافق البنية التحتية المهمة اجتماعيا".أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220302/تحرير-40-منطقة-سكنية-في-لوغانسك-من-القوات-الأوكرانية-وقصف-يستهدف-جمهورية-دونيتسك-1059347359.html

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