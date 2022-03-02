https://arabic.sputniknews.com/20220302/عمان-تقرر-إنشاء-مناطق-حرة-في-مطارات-مسقط-وصحار--1059378644.html
عمان تقرر إنشاء مناطق حرة في مطارات مسقط وصحار
عمان تقرر إنشاء مناطق حرة في مطارات مسقط وصحار
قرر حاكم عُمان السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، إنشاء مناطق حرة في مطارات مسقط وصحار وصلالة. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T16:14+0000
2022-03-02T16:14+0000
2022-03-02T16:14+0000
سلطنة عمان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0b/1047758125_0:440:2077:1608_1920x0_80_0_0_57e911df318b7da2f92abc137ee23104.jpg
جاء ذلك في مرسوم صادر عن السلطان العماني، بحسب وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء.ونص المرسوم على إنشاء منطقة حرة في مطار مسقط الدولي تسمى "المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي".وتضمن كذلك إنشاء منطقة حرة في مطار صحار تسمى "المنطقة الحرة في مطار صحار".ونص أيضا على إنشاء منطقة حرة في مطار صلالة تسمى "المنطقة الحرة في مطار صلالة".
https://arabic.sputniknews.com/20220213/تداول-صور-سلطان-عمان-قابوس-على-أغلى-بندقية-في-العالم-1058480788.html
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0b/1047758125_0:246:2077:1803_1920x0_80_0_0_86882e4fc6f0d2e31b1913b19d08b14f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلطنة عمان
عمان تقرر إنشاء مناطق حرة في مطارات مسقط وصحار
تابعنا عبر
قرر حاكم عُمان السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، إنشاء مناطق حرة في مطارات مسقط وصحار وصلالة.
جاء ذلك في مرسوم صادر عن السلطان العماني، بحسب وكالة الأنباء العمانية
اليوم الأربعاء.
ونص المرسوم على إنشاء منطقة حرة في مطار مسقط الدولي تسمى "المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي".
وتضمن كذلك إنشاء منطقة حرة في مطار صحار تسمى "المنطقة الحرة في مطار صحار".
ونص أيضا على إنشاء منطقة حرة في مطار صلالة تسمى "المنطقة الحرة في مطار صلالة".