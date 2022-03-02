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عمان تقرر إنشاء مناطق حرة في مطارات مسقط وصحار
عمان تقرر إنشاء مناطق حرة في مطارات مسقط وصحار
قرر حاكم عُمان السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، إنشاء مناطق حرة في مطارات مسقط وصحار وصلالة. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T16:14+0000
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سلطنة عمان
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جاء ذلك في مرسوم صادر عن السلطان العماني، بحسب وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء.ونص المرسوم على إنشاء منطقة حرة في مطار مسقط الدولي تسمى "المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي".وتضمن كذلك إنشاء منطقة حرة في مطار صحار تسمى "المنطقة الحرة في مطار صحار".ونص أيضا على إنشاء منطقة حرة في مطار صلالة تسمى "المنطقة الحرة في مطار صلالة".
https://arabic.sputniknews.com/20220213/تداول-صور-سلطان-عمان-قابوس-على-أغلى-بندقية-في-العالم-1058480788.html
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سلطنة عمان

عمان تقرر إنشاء مناطق حرة في مطارات مسقط وصحار

16:14 GMT 02.03.2022
© AP Photo 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد
 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© AP Photo
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قرر حاكم عُمان السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، إنشاء مناطق حرة في مطارات مسقط وصحار وصلالة.
جاء ذلك في مرسوم صادر عن السلطان العماني، بحسب وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء.
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ونص المرسوم على إنشاء منطقة حرة في مطار مسقط الدولي تسمى "المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي".
وتضمن كذلك إنشاء منطقة حرة في مطار صحار تسمى "المنطقة الحرة في مطار صحار".
ونص أيضا على إنشاء منطقة حرة في مطار صلالة تسمى "المنطقة الحرة في مطار صلالة".
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