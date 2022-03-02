https://arabic.sputniknews.com/20220302/غانتس-كل-الوسائل-متاحة-لمنع-إيران-من-أن-تصبح-قوة-نووية-1059382638.html

غانتس: كل الوسائل متاحة لمنع إيران من أن تصبح قوة نووية

غانتس: كل الوسائل متاحة لمنع إيران من أن تصبح قوة نووية

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الأربعاء، باستخدام كل الوسائل المتاحة لمنع إيران من التحول لقوة نووية. 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T23:09+0000

2022-03-02T23:09+0000

2022-03-02T23:10+0000

إسرائيل

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وقال غانتس خلال تخريج دفعة جديدة من ضباط البحرية الإسرائيلية: "لابد أن تمتلك إسرائيل القدرات للدفاع عن نفسها بنفسها. في الأسابيع المقبلة وربما في الأيام المقبلة، قد يتم توقيع اتفاق نووي بين القوى الكبرى وإيران".وأضاف وفق ما نقلته القناة السابعة الإسرائيلية: " وسواء حدث ذلك أم لا - ستستمر إسرائيل في فعل كل ما يلزم لمنع إيران من أن تصبح تهديدا وجوديا وامتلاك القدرة النووية. سنواصل نشاطنا السياسي لأن إيران أولا وقبل كل شيء مشكلة عالمية وإقليمية، وسنواصل بناء قوتنا العسكرية. كل الوسائل متاحة".ومضى غانتس: "حتى لو تم التوقيع على اتفاق، فلن نتوقف أبدا عن العمل في القنوات السياسية بهدف إحكام السيطرة على إيران، واتخاذ إجراءات حقيقية ومؤلمة ضد أي انتهاك وتقدم في التطوير النووي".وتابع: "في الأسبوع المقبل، سينعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية - حيث سيتم الكشف عن انتهاكات إيران مرة أخرى. سنتابع ذلك نحن والعالم كله".وختم غانتس تصريحاته بالقول: "حتى لو تم التوقيع على اتفاق - لن نتنازل عن التأكد من أن إيران لن تعود إلى تخصيب وتطوير نووي عسكري - ليس في عام 2026، وليس في عام 2031، أو إلى الأبد".وبحسب العديد من التقارير، دخلت المفاوضات التي تشهدها فينا بين إيران والقوى الكبرى المرحلة النهاية، ويتوقع الإعلان عن اتفاق خلال الفترة القليلة المقبلة.وفي عام 2018 انسحبت واشنطن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 والذي كان يقيد قدرات إيران النووية، وأعاد ترامب فرض عقوبات مشددة على طهران دفعتها للتخلي عن التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.وتتهم إسرائيل إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، لكن طهران تنفي ذلك وتؤكد أن برنامجها مصمم للأغراض السليمة، وتقول في المقابل إن إسرائيل تمتلك ترسانة أسلحة نووية غير خاضعة للرقابة الدولية.

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إسرائيل

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