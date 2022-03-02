https://arabic.sputniknews.com/20220302/كندا-لا-تستبعد-إمكانية-فرض-عقوبات-على-أصول-رجال-الأعمال-الروس-1059344311.html

كندا لا تستبعد إمكانية فرض عقوبات على أصول رجال الأعمال الروس

كندا لا تستبعد إمكانية فرض عقوبات على أصول رجال الأعمال الروس

أعلنت وزيرة مالية كندا كريستيا فريلاند يوم الثلاثاء إن سلطات بلادها لا تستبعد إمكانية فرض عقوبات على أصول رجال الأعمال الروس والشركات الروسية الموجودة في... 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T00:04+0000

2022-03-02T00:04+0000

2022-03-02T00:04+0000

تغطية أحداث دونباس

أخبار كندا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0d/1047779326_0:205:2910:1842_1920x0_80_0_0_b6dcfc50a870f1833ca33c55b7ad4c12.jpg

واشنطن- سبوتنيك. وقالت فريلاند في مؤتمر صحفي بثته قنوات التلفزيون الوطنية "نحن ندرس بعناية أصول كل الأوليغارشية والشركات الروسية الموجودة في كندا. نتحقق منها ولا توجد خيارات مستبعدة".وفي السياق أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أن كندا تعتزم إبقاء العقوبات ضد روسيا حتى انسحاب جميع قواتها من الأراضي الأوكرانية.وقال ترودو في كلمة أمام البرلمان الكندي، يوم الثلاثاء: "سنبقي على العقوبات حتى تعترف روسيا بأنها ارتكبت خطأ كبيرا، وتسحب جنودها من الأراضي الأوكراني".وأضاف أن خطوات كندا على خلفية الأزمة حول أوكرانيا تهدف إلى "حماية سيادة القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة وميثاقها".وكانت كندا قد أعلنت فرض عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.وطالت العقوبات الكندية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف ورئيس الأركان للجيش الروسي فاليري غيراسيموف، وغيرهم من المسؤولين الروس وعدد من الشركات الروسية.كما فرضت حظر استيراد النفط الروسية ومنع دخول السفن الروسية لموانئها.وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا وتصعيد الدعم العسكري لسلطات كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220301/رئيس-الوزراء-الفرنسي-نعد-خطة-مرنة-لتقليل-تأثير-العقوبات-المفروضة-ضد-روسيا-على-اقتصادنا-1059330959.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار كندا