https://arabic.sputniknews.com/20220302/نائبة-الرئيس-الأمريكي-تشعل-مواقع-التواصل-بعد-ردة-فعلها-على-زلة-لسان-بايدن-فيديو-1059351718.html
نائبة الرئيس الأمريكي تشعل مواقع التواصل بعد ردة فعلها على "زلة لسان" بايدن... فيديو
نائبة الرئيس الأمريكي تشعل مواقع التواصل بعد ردة فعلها على "زلة لسان" بايدن... فيديو
أثارت ردة فعل نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، وحركة شفاهها لحظة خطأ جو بايدن أثناء تحدثه عن التطورات في أوكرانيا وخلطه بين كلمة الأوكرانيين والإيرانيين... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T08:02+0000
2022-03-02T08:02+0000
2022-03-02T08:02+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
العالم
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ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، حركة شفاه هاريس وكأنها تردد كلمة "الأوكراني" لحظة ما بدا أن بايدن قال "الشعب الإيراني".وفقا لما تداوله النشطاء، في مقطع فيديو، حيث قال الرئيس الأمريكي: "بإمكان بوتين تطويق كييف بالدبابات، ولكنه لن يحصل أبدا على قلوب وأرواح الشعب الإيراني..".وأخطأ الرئيس الأمريكي جو بايدن بالكلام أثناء خطابه أمام مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي بالخطاب السنوي عن "حالة البلاد"، ودعا سكان أوكرانيا بالإيرانيين.وقال الرئيس الأمريكي: "ربما يحاصر بوتين كييف بالدبابات، لكنه لن يربح قلوب وأرواح الإيرانيين".خلال خطابه، قال بايدن أيضًا إن الولايات المتحدة تقدم أكثر من مليار دولار من المساعدات المباشرة لأوكرانيا وتعتزم مواصلة ذلك.يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يخطأ فيها بايدن علنا، ففي منتصف فبراير/شباط، أخطأ رئيس الولايات المتحدة، خلال مقابلة مع تلفزيون "NBC"، وخلط بين أوكرانيا وأفغانستان والعراق.وفي أبريل/نيسان من العام الماضي، أخطأ في كتابة اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما كاد يخطئ خلال الخطاب بين كلمتي "تصعيد" و"تطعيم".
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم
نائبة الرئيس الأمريكي تشعل مواقع التواصل بعد ردة فعلها على "زلة لسان" بايدن... فيديو
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أثارت ردة فعل نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، وحركة شفاهها لحظة خطأ جو بايدن أثناء تحدثه عن التطورات في أوكرانيا وخلطه بين كلمة الأوكرانيين والإيرانيين تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، حركة شفاه هاريس وكأنها تردد كلمة "الأوكراني" لحظة ما بدا أن بايدن قال "الشعب الإيراني".
وفقا لما تداوله النشطاء، في مقطع فيديو، حيث قال الرئيس الأمريكي: "بإمكان بوتين تطويق كييف بالدبابات، ولكنه لن يحصل أبدا على قلوب وأرواح الشعب الإيراني..".
وأخطأ الرئيس الأمريكي جو بايدن
بالكلام أثناء خطابه أمام مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي بالخطاب السنوي عن "حالة البلاد"، ودعا سكان أوكرانيا بالإيرانيين.
وقال الرئيس الأمريكي: "ربما يحاصر بوتين كييف بالدبابات، لكنه لن يربح قلوب وأرواح الإيرانيين".
خلال خطابه، قال بايدن أيضًا إن الولايات المتحدة تقدم أكثر من مليار دولار من المساعدات المباشرة لأوكرانيا وتعتزم مواصلة ذلك.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يخطأ فيها بايدن علنا، ففي منتصف فبراير/شباط، أخطأ رئيس الولايات المتحدة
، خلال مقابلة مع تلفزيون "NBC"، وخلط بين أوكرانيا وأفغانستان والعراق.
وفي أبريل/نيسان من العام الماضي، أخطأ في كتابة اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
. كما كاد يخطئ خلال الخطاب بين كلمتي "تصعيد" و"تطعيم".