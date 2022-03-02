https://arabic.sputniknews.com/20220302/وزارة-الخارجية-بحكومة-الحوثيين-أوكرانيا-تُستخدم-من-الناتو-لخدمةً-الأمريكيين-والبريطانيين-1059383524.html

"أنصار الله": أوكرانيا تُستخدم من الناتو لخدمةً الأمريكيين والبريطانيين

"أنصار الله": أوكرانيا تُستخدم من الناتو لخدمةً الأمريكيين والبريطانيين

أكد وزير الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، هشام شرف عبد الله، اليوم الأربعاء، أن العقوبات الأمريكية... 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T23:46+0000

2022-03-02T23:46+0000

2022-03-02T23:59+0000

تغطية أحداث دونباس

أخبار أوكرانيا

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القاهرة - سبوتنيك. وقال شرف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "العقوبات ليست الأسلوب المناسب للتعامل مع الوضع الحالي والإشكال بين روسيا وأوكرانيا".وأضاف: "أوكرانيا تُستخدم حالياً من قبل حلف الناتو كأداة لخلق تهديد أمني في تلك المنطقة وذلك خدمة للأمريكيين والبريطانيين بشكل خاص".وتابع: "من يتعمق في فهم ما يحدث سيجد أن لروسيا الحق في عدم وجود أي تهديد لحدودها ومصالحها".ورأى الوزير شرف، أن "على الغرب أن يتفهم حق روسيا في الضمانات الأمنية التي طرحتها قبل بدء الأشكال الحاصل حاليا".واعتبر وزير الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني"، أن "العقوبات لن تساهم في الوصول إلى حل، بل إلى مزيد من التأزيم للأوضاع وإصرار روسيا على وجود الضمانات الأمنية التي حددتها".يأتي ذلك في ظل استمرار العملية العسكرية الخاصة التي تقودها روسيا في في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، رسميا، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وأكد بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا.فيما بدأت دول عديدة بإجلاء رعاياها من أوكرانيا عبر دول الجوار مثل بولندا وهنغاريا ورومانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20170321/اليمن-صواريخ-الناتو-1022974541.html

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