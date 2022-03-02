https://arabic.sputniknews.com/20220302/وزارة-الدفاع-الروسية-تحتفي-ببطولات-الجيش-الروسي-وتسرد-تفاصيلها-1059381377.html
وزارة الدفاع الروسية تحتفي ببطولات الجيش الروسي وتسرد تفاصيلها
وزارة الدفاع الروسية تحتفي ببطولات الجيش الروسي وتسرد تفاصيلها
أشادت وزارة الدفاع الروسية، بشجاعة العسكريين الروس واحترافيتهم أثناء تأدية مهامهم في أوكرانيا، حيث قالت إن "الجنود والضباط الروس يظهرون الشجاعة والإباء... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T17:10+0000
2022-03-02T17:10+0000
2022-03-02T17:11+0000
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رصد عسكري
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وخصت الوزارة بالذكر بعض التشكيلات والأفراد: "طاقم إحدى الدبابات الروسية بقيادة الرقيب نيمتشينكو، والذي كان في خط المقدمة، دمر 9 عربات مدرعة (6 دبابات و3 عربات BTR-80)، وأردى أكثر من 90 قوميًا قتلى خلال 40 دقيقة، بنيران موجهة بشكل دقيق".وحيت الوزارة الأعمال البطولية لسرية دبابات آخرى أيضا، حيث ذكرت أن "طاقم دبابة آخر تحت قيادة قائد سرية الدبابات، الملازم أول ستاروستين، صد هجومًا لقوات معادية متفوقة عدديا بشكل كبير، ودمر 8 مركبات مدرعة (BTR-80)، وأردى أكثر من 100 قومي قتلى".وخصت الوزارة أحد الأبطال بالذكر، حيث أنه "خلال المعركة، تعرضت دبابة روسية لهجوم من صواريخ Javelin ATGM الأمريكية، وأصيب الطاقم بعد تعرض المركبة للقذيفة، ولكنهم لم يغادروا المعركة، وبعد التأكد من أن الدبابة بحالة جيدة، تم تدمير دبابتين أخريين للعدو، بقذائف موجهة".وأكدت الوزارة أنها "ستواصل تقديم المعلومات بانتظام حول مآثر وبطولات الجنود الروس".
https://arabic.sputniknews.com/20220302/تغطية-مباشرة-اليوم-السابع-للعملية-العسكرية-الروسية-لحماية-دونباس-1059346264.html
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روسيا, رصد عسكري
وزارة الدفاع الروسية تحتفي ببطولات الجيش الروسي وتسرد تفاصيلها
17:10 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 17:11 GMT 02.03.2022) تابعنا عبر
أشادت وزارة الدفاع الروسية، بشجاعة العسكريين الروس واحترافيتهم أثناء تأدية مهامهم في أوكرانيا، حيث قالت إن "الجنود والضباط الروس يظهرون الشجاعة والإباء والبطولة خلال العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا)".
وخصت الوزارة بالذكر بعض التشكيلات والأفراد: "طاقم إحدى الدبابات الروسية بقيادة الرقيب نيمتشينكو، والذي كان في خط المقدمة، دمر 9 عربات مدرعة (6 دبابات و3 عربات BTR-80)، وأردى أكثر من 90 قوميًا قتلى خلال 40 دقيقة، بنيران موجهة بشكل دقيق".
وحيت الوزارة الأعمال البطولية لسرية دبابات آخرى أيضا، حيث ذكرت أن "طاقم دبابة آخر تحت قيادة قائد سرية الدبابات، الملازم أول ستاروستين، صد هجومًا لقوات معادية متفوقة عدديا بشكل كبير، ودمر 8 مركبات مدرعة (BTR-80)، وأردى أكثر من 100 قومي قتلى".
وخصت الوزارة
أحد الأبطال بالذكر، حيث أنه "خلال المعركة، تعرضت دبابة روسية لهجوم من صواريخ Javelin ATGM الأمريكية، وأصيب الطاقم بعد تعرض المركبة للقذيفة، ولكنهم لم يغادروا المعركة، وبعد التأكد من أن الدبابة بحالة جيدة، تم تدمير دبابتين أخريين للعدو، بقذائف موجهة".
وأكدت الوزارة أنها "ستواصل تقديم المعلومات بانتظام حول مآثر وبطولات الجنود الروس".