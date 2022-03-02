https://arabic.sputniknews.com/20220302/وزير-عربي-يبرأ-إسرائيل-من-تهمة-الفصل-العنصري-1059380291.html
وزير عربي يبرئ إسرائيل من تهمة "الفصل العنصري"
وزير عربي يبرئ إسرائيل من تهمة "الفصل العنصري"
برأ عيساوي فريج، الوزير العربي الوحيد في حكومة نفتالي بينيت، إسرائيل من تهمة ممارسة الفصل العنصري. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T16:46+0000
2022-03-02T16:46+0000
2022-03-02T17:00+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وفريج هو وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية وينتمي لحزب "ميرتس" اليساري، وهو من بلدة "كفر قاسم" العربية التي شهدت عام 1956 مجزرة إسرائيلية راح ضحيتها 51 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء ومسنون.وقال فريج في تصريحات لصحفيين أجانب، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "لا يمكن مهاجمة إسرائيل مرارا على أساس أنها دولة فصل عنصري، إسرائيل ليست دولة فصل عنصري".وأضاف مدافعا عن وجهة نظره: "لا يمكن أن أكون وزيرا عربيا مسلما في حكومة إسرائيل، وأنتم تقولون إنها دولة فصل عنصري هذا غير منطقي. لدينا الكثير من المشاكل، وأنا أعلم ذلك. هناك عنصرية، لدينا قانون القومية. لدينا الكثير من المشاكل التي يجب حلها".ومضى فريج بقوله: "لكن هناك مسافة طويلة بين "دولة بها مشاكل" وتعريف إسرائيل كدولة فصل عنصري".تصريحات فريج أدلى بها في حديث لـ 26 صحفيا جاءوا إلى إسرائيل بمبادرة من جمعية المنظمات اليهودية في أوروبا (EJA).وفي الأول من شهر فبراير/ شباط الجاري، أكد تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" الذي نشره الفرع البريطاني للمنظمة، أن إسرائيل تتبع نظام "الفصل العنصري" ليس فقط ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولكن في جميع أنحاء أراضيها، وأنها تمارس التمييز بشكل منهجي ضد مواطنيها العرب وتستهدفهم.ورفضت إسرائيل ما ورد في التقرير بشدة، واتهمت المنظمة بإعداد تقرير "منحاز وظالم ومعاد للسامية".
https://arabic.sputniknews.com/20220220/إسرائيل-تدرس-منع-دخول-نشطاء-أمنستي-للبلاد-بعد-تقرير-الفصل-العنصري-1058917367.html
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وزير عربي يبرئ إسرائيل من تهمة "الفصل العنصري"
16:46 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 17:00 GMT 02.03.2022) تابعنا عبر
برأ عيساوي فريج، الوزير العربي الوحيد في حكومة نفتالي بينيت، إسرائيل من تهمة ممارسة الفصل العنصري.
وفريج هو وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية وينتمي لحزب "ميرتس" اليساري، وهو من بلدة "كفر قاسم" العربية التي شهدت عام 1956 مجزرة إسرائيلية راح ضحيتها 51 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء ومسنون.
وقال فريج في تصريحات لصحفيين أجانب، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية: "لا يمكن مهاجمة إسرائيل مرارا على أساس أنها دولة فصل عنصري، إسرائيل ليست دولة فصل عنصري".
وأضاف مدافعا عن وجهة نظره: "لا يمكن أن أكون وزيرا عربيا مسلما في حكومة إسرائيل، وأنتم تقولون إنها دولة فصل عنصري هذا غير منطقي. لدينا الكثير من المشاكل، وأنا أعلم ذلك. هناك عنصرية، لدينا قانون القومية
. لدينا الكثير من المشاكل التي يجب حلها".
ومضى فريج بقوله: "لكن هناك مسافة طويلة بين "دولة بها مشاكل" وتعريف إسرائيل كدولة فصل عنصري".
تصريحات فريج أدلى بها في حديث لـ 26 صحفيا جاءوا إلى إسرائيل بمبادرة من جمعية المنظمات اليهودية في أوروبا (EJA).
وفي الأول من شهر فبراير/ شباط الجاري، أكد تقرير منظمة العفو الدولية
"أمنستي" الذي نشره الفرع البريطاني للمنظمة، أن إسرائيل تتبع نظام "الفصل العنصري" ليس فقط ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولكن في جميع أنحاء أراضيها، وأنها تمارس التمييز بشكل منهجي ضد مواطنيها العرب وتستهدفهم.
ورفضت إسرائيل ما ورد في التقرير بشدة، واتهمت المنظمة بإعداد تقرير "منحاز وظالم ومعاد للسامية".