https://arabic.sputniknews.com/20220220/إسرائيل-تدرس-منع-دخول-نشطاء-أمنستي-للبلاد-بعد-تقرير-الفصل-العنصري-1058917367.html
إسرائيل تدرس منع دخول نشطاء "أمنستي" للبلاد بعد تقرير "الفصل العنصري"
إسرائيل تدرس منع دخول نشطاء "أمنستي" للبلاد بعد تقرير "الفصل العنصري"
تدرس وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، منع نشطاء منظمة العفو الدولية (أمنستي) الذين يدعمون حركة المقاطعة من دخول البلاد. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T16:52+0000
2022-02-20T16:52+0000
2022-02-20T16:52+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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يأتي ذلك على خلفية تقرير المنظمة الأخير، الذي اتهمت فيه إسرائيل قبل أسابيع قليلة، بأنها دولة فصل عنصري في جميع حدودها - وليس فقط خارج الخط الأخضر، كما اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.وسلطة حظر دخول النشطاء المعنيين هي في يد الوزيرة شاكيد، لكنها تجري حاليا مشاورات داخلية في مكتبها وسلطة السكان، وستقوم لاحقا بتوسيع دائرة التشاور إلى وزارة الخارجية لتنسيق كيفية القيام بهذه الخطوة فنيا، وعبر آي آليات.وفي الأول من شهر فبراير/شباط الجاري، أكد تقرير "أمنستي" الذي نشره الفرع البريطاني للمنظمة، أن إسرائيل تتبع نظام "الفصل العنصري" ليس فقط ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولكن في جميع أنحاء أراضيها، وأنها تمارس التمييز بشكل منهجي ضد مواطنيها العرب وتستهدفهم.ورفضت إسرائيل ما ورد في التقرير بشدة، واتهمت المنظمة بإعداد تقرير "منحاز وظالم ومعاد للسامية".
https://arabic.sputniknews.com/20220131/إسرائيل-تنتقد-تقريرا-لمنظمة-العفو-الدولية-يصفها-بدولة-الأبارتهايد-1057553108.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل تدرس منع دخول نشطاء "أمنستي" للبلاد بعد تقرير "الفصل العنصري"
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تدرس وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، منع نشطاء منظمة العفو الدولية (أمنستي) الذين يدعمون حركة المقاطعة من دخول البلاد.
يأتي ذلك على خلفية تقرير المنظمة الأخير، الذي اتهمت فيه إسرائيل قبل أسابيع قليلة، بأنها دولة فصل عنصري في جميع حدودها - وليس فقط خارج الخط الأخضر، كما اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم
" العبرية.
وسلطة حظر دخول النشطاء المعنيين هي في يد الوزيرة شاكيد
، لكنها تجري حاليا مشاورات داخلية في مكتبها وسلطة السكان، وستقوم لاحقا بتوسيع دائرة التشاور إلى وزارة الخارجية لتنسيق كيفية القيام بهذه الخطوة فنيا، وعبر آي آليات.
وفي الأول من شهر فبراير/شباط الجاري، أكد تقرير
"أمنستي" الذي نشره الفرع البريطاني للمنظمة، أن إسرائيل تتبع نظام "الفصل العنصري" ليس فقط ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولكن في جميع أنحاء أراضيها، وأنها تمارس التمييز بشكل منهجي ضد مواطنيها العرب وتستهدفهم.
ورفضت إسرائيل ما ورد في التقرير بشدة، واتهمت المنظمة بإعداد تقرير "منحاز وظالم ومعاد للسامية".