https://arabic.sputniknews.com/20220303/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تتجاوز-2000-دولار-بزيادة-أكثر-من-8--1059389632.html

أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 2000 دولار بزيادة أكثر من 8 %

أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 2000 دولار بزيادة أكثر من 8 %

تجاوزت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا عند افتتاح التداول، اليوم الخميس، حاجز 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، بزيادة أكثر من 8%، وفقا لبيانات من بورصة العقود... 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T07:40+0000

2022-03-03T07:40+0000

2022-03-03T07:40+0000

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وبلغت تكلفة العقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان، على مؤشر المركز الأوروبي الأكثر سيولة TTF عند افتتاح التداول 2065.9 دولار، وهو ما يزيد بنسبة 8.7% عن سعر التسوية في اليوم السابق - 1900 دولار. وشهدت الأسعار انخفاضا قليلا في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو لتصل إلى 2054.5 دولار. أظهرت أسعار الغاز في أوروبا تقلبات قوية في الأيام الأخيرة. لكن بشكل عام، ارتفعت بعد أن وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسيم في 21 فبراير/شباط الماضي، تعترف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وفي 24 فبراير، شنت روسيا عملية عسكرية خاصة لإعادة الأمن والاستقرار إلى الجمهوريتين. بدأت الزيادة الملحوظة في أسعار الغاز في أوروبا في الربيع، عندما تقلب متوسط ​​السعر الفوري على مؤشر مركز TTF في حدود 250-300 دولار لكل ألف متر مكعب. في نهاية الصيف، تجاوزت قيمة العقد مع التسليم "اليوم التالي" 600 دولار. وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول، كانت بالفعل 1000 دولار. تم الوصول إلى أعلى مستوى على الإطلاق في سوق العقود الآجلة عند 2226 دولارًا في 2 مارس/آذار 2022. وأرجع الخبراء هذه الزيادة في الأسعار إلى عدة عوامل، منها ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال (LNG) في آسيا، ومحدودية العرض من الموردين الرئيسيين، وانخفاض مستويات الإشغال في التخزين الأوروبي تحت الأرض بعد شتاء طويل بارد وصيف حار في عام 2021. ثم انخفضت الأسعار بشكل تصحيحي، ولكن بشكل عام، لم تكن هناك مثل هذه الأسعار المرتفعة باستمرار في كامل تاريخ تشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.

https://arabic.sputniknews.com/20220302/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تتجاوز-لأول-مرة-منذ-شهرين-1700-دولار-1059353237.html

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