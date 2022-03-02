عربي
أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 2000 دولار
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تتجاوز-لأول-مرة-منذ-شهرين-1700-دولار-1059353237.html
أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 2000 دولار للمرة الأولى منذ 22 ديسمبر
أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 2000 دولار للمرة الأولى منذ 22 ديسمبر
ارتفعت تكلفة العقود الآجلة للغاز في أوروبا، اليوم الأربعاء، بأكثر من 45% وللمرة الأولى منذ 22 ديسمبر/كانون الأول، وتجاوزت 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، وفقًا... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T08:51+0000
2022-03-02T09:16+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101979/09/1019790951_0:131:2499:1537_1920x0_80_0_0_701c145f4f7e88be86f0ab52a04bcf27.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101979/09/1019790951_139:0:2360:1666_1920x0_80_0_0_38e1e9267c38e2040be2be7b295af222.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, اقتصاد
خط الغاز المسمى بـالتيار التركي لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا - سبوتنيك عربي

أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 2000 دولار للمرة الأولى منذ 22 ديسمبر

08:51 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 09:16 GMT 02.03.2022)
تابعنا عبرGoogle news
ارتفعت تكلفة العقود الآجلة للغاز في أوروبا، اليوم الأربعاء، بأكثر من 45% وللمرة الأولى منذ 22 ديسمبر/كانون الأول، وتجاوزت 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، وفقًا لبورصة ICE فيوتشرز في لندن.
كانت تكلفة العقود الآجلة لشهر أبريل على مؤشر TTF المركز الأوروبي الأكثر سيولة عند الافتتاح قريبة من 1500 دولار، ثم انخفضت الأسعار قليلاً، وبعد ذلك انتقلت إلى نمو ثابت. بلغ الحد الأقصى للسعر عند الساعة 10.52 بتوقيت موسكو 1710 دولارًا، وهو أعلى بنسبة 22.5% من سعر التسوية في اليوم السابق - 1396.5 دولار. تتقلب التكلفة في الدقائق الأخيرة في حدود 1665-1695 دولارًا.
أظهرت أسعار الغاز في أوروبا تقلبات قوية في الأيام الأخيرة. لكن بشكل عام، ارتفعت بعد أن وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسيم في 21 فبراير/شباط الماضي، تعترف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وفي 24 فبراير شنت روسيا عملية عسكرية خاصة لإعلادة الأمن والاستقرار إلى الجمهوريتين.
إذا تم تداول العقود الآجلة في أوائل ومنتصف فبراير في حدود 800-1030 دولارًا لكل ألف متر مكعب ، فقد ارتفعت الأسعار في نهاية الشهر بشكل حاد إلى 1650 دولارًا. وأشار الخبراء إلى أن أسعار الغاز في أوروبا بسبب "العلاوة العسكرية" قد تجدد ارتفاعاتها التاريخية.
بدأت الزيادة الملحوظة في أسعار الغاز في أوروبا في الربيع ، عندما تقلب متوسط ​​السعر الفوري على مؤشر مركز TTFفي حدود 250-300 دولار لكل ألف متر مكعب. في نهاية الصيف ، تجاوزت قيمة العقد مع التسليم "اليوم التالي" 600 دولار، وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول كانت بالفعل 1000 دولار. تم الوصول إلى أعلى مستوى على الإطلاق في سوق العقود الآجلة عند 2190 دولارًا في 21 ديسمبر/كانون الأول 2021.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала