أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 2000 دولار للمرة الأولى منذ 22 ديسمبر

ارتفعت تكلفة العقود الآجلة للغاز في أوروبا، اليوم الأربعاء، بأكثر من 45% وللمرة الأولى منذ 22 ديسمبر/كانون الأول، وتجاوزت 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، وفقًا لبورصة ICE فيوتشرز في لندن.
كانت تكلفة العقود الآجلة لشهر أبريل على مؤشر TTF المركز الأوروبي الأكثر سيولة عند الافتتاح قريبة من 1500 دولار، ثم انخفضت الأسعار قليلاً، وبعد ذلك انتقلت إلى نمو ثابت. بلغ الحد الأقصى للسعر عند الساعة 10.52 بتوقيت موسكو 1710 دولارًا، وهو أعلى بنسبة 22.5% من سعر التسوية في اليوم السابق - 1396.5 دولار. تتقلب التكلفة في الدقائق الأخيرة في حدود 1665-1695 دولارًا.
أظهرت أسعار الغاز في أوروبا تقلبات قوية في الأيام الأخيرة. لكن بشكل عام، ارتفعت بعد أن وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسيم في 21 فبراير/شباط الماضي، تعترف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وفي 24 فبراير شنت روسيا عملية عسكرية خاصة لإعلادة الأمن والاستقرار إلى الجمهوريتين.
إذا تم تداول العقود الآجلة في أوائل ومنتصف فبراير في حدود 800-1030 دولارًا لكل ألف متر مكعب ، فقد ارتفعت الأسعار في نهاية الشهر بشكل حاد إلى 1650 دولارًا. وأشار الخبراء إلى أن أسعار الغاز في أوروبا بسبب "العلاوة العسكرية" قد تجدد ارتفاعاتها التاريخية.
بدأت الزيادة الملحوظة في أسعار الغاز في أوروبا في الربيع ، عندما تقلب متوسط السعر الفوري على مؤشر مركز TTFفي حدود 250-300 دولار لكل ألف متر مكعب. في نهاية الصيف ، تجاوزت قيمة العقد مع التسليم "اليوم التالي" 600 دولار، وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول كانت بالفعل 1000 دولار. تم الوصول إلى أعلى مستوى على الإطلاق في سوق العقود الآجلة عند 2190 دولارًا في 21 ديسمبر/كانون الأول 2021.