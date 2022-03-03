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https://arabic.sputniknews.com/20220303/ألمانيا-سنعمل-على-تعزيز-القدرات-العسكرية-الدفاعية-لأوكرانيا-1059429037.html
ألمانيا: سنعمل على تعزيز القدرات العسكرية الدفاعية لأوكرانيا
ألمانيا: سنعمل على تعزيز القدرات العسكرية الدفاعية لأوكرانيا
أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الخميس، أن بلاده ستعمل على تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا، ولكنها لن تكون طرفا في النزاع. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T21:26+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال هابيك، إن "أوكرانيا في حالة حرب، وقررنا تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا وحقها في الدفاع عن النفس أيضا بالوسائل العسكرية، أي توريد الأسلحة".وأضاف في تصريحات صحفية: "ستتم دراسة الطلبات الجديدة وفقا للقانون ومعالجتها في وزارتي، وفي هذا الصدد لسنا طرف في الصراع".وفي سياق متصل، طالبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، بإنهاء التمييز ضد الروس والبيلاروسيين الموجودين حاليا في ألمانيا، في أعقاب العملية الروسية في أوكرانيا.وكتبت بربوك على موقع "تويتر": "الحرب في أوكرانيا هي حرب [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين، أي شخص معاد للبيلاروسيين أو الروس في ألمانيا لا يهاجم مواطنينا فحسب، بل يهاجم المبادئ الأساسية لتعايشنا، نحن نتمسك ببعضنا البعض، نحن أقوى من الكراهية".أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الخميس، موافقتها على توريد 2700 صاروخ مضاد للطائرات من طراز "ستريلا" إلى أوكرانيا.ويوم أمس، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الموافقية على توريد أسلحة إلى أوكرانيا، مضيفا أن مصالحة ما بعد الحرب العالمية الثانية بين ألمانيا وروسيا تظل فصلا هاما في التاريخ المشترك، ولا يمكن السماح بمواجهة جديدة بين البلدين.في وقت لاحق، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليقها على القرار، إن الأسلحة الألمانية ستوجه مرة أخرى ضد الروس.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/إعلام-أوامر-عليا-في-كوريا-الشمالية-بالاستعداد-للحرب-إلى-جانب-روسيا-1059425655.html
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روسيا, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا

ألمانيا: سنعمل على تعزيز القدرات العسكرية الدفاعية لأوكرانيا

21:26 GMT 03.03.2022
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الذهاب إلى بنك الصورمسابقة "تشيستويه نيبو" (السماء النظيفة) للجيش في ميدان "ييسك" التابع لمركز التدريب للدفاع العسكري المضاد للطائرات - نظام الصواريخ المضاد للصواريخ "ستريلا-10إم3"
مسابقة تشيستويه نيبو (السماء النظيفة) للجيش في ميدان ييسك التابع لمركز التدريب للدفاع العسكري المضاد للطائرات - نظام الصواريخ المضاد للصواريخ ستريلا-10إم3 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الخميس، أن بلاده ستعمل على تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا، ولكنها لن تكون طرفا في النزاع.
موسكو- سبوتنيك. وقال هابيك، إن "أوكرانيا في حالة حرب، وقررنا تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا وحقها في الدفاع عن النفس أيضا بالوسائل العسكرية، أي توريد الأسلحة".
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وأضاف في تصريحات صحفية: "ستتم دراسة الطلبات الجديدة وفقا للقانون ومعالجتها في وزارتي، وفي هذا الصدد لسنا طرف في الصراع".
وفي سياق متصل، طالبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، بإنهاء التمييز ضد الروس والبيلاروسيين الموجودين حاليا في ألمانيا، في أعقاب العملية الروسية في أوكرانيا.
وكتبت بربوك على موقع "تويتر": "الحرب في أوكرانيا هي حرب [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين، أي شخص معاد للبيلاروسيين أو الروس في ألمانيا لا يهاجم مواطنينا فحسب، بل يهاجم المبادئ الأساسية لتعايشنا، نحن نتمسك ببعضنا البعض، نحن أقوى من الكراهية".
أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الخميس، موافقتها على توريد 2700 صاروخ مضاد للطائرات من طراز "ستريلا" إلى أوكرانيا.
ويوم أمس، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الموافقية على توريد أسلحة إلى أوكرانيا، مضيفا أن مصالحة ما بعد الحرب العالمية الثانية بين ألمانيا وروسيا تظل فصلا هاما في التاريخ المشترك، ولا يمكن السماح بمواجهة جديدة بين البلدين.
في وقت لاحق، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليقها على القرار، إن الأسلحة الألمانية ستوجه مرة أخرى ضد الروس.
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