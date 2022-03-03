https://arabic.sputniknews.com/20220303/زاخاروفا-إذا-كانت-لدى-أوكرانيا-رغبة-في-التفاوض-فإن-موسكو-مستعدة-لذلك-1059414264.html

زاخاروفا: إذا كانت لدى أوكرانيا رغبة في التفاوض فإن موسكو مستعدة لذلك

زاخاروفا: إذا كانت لدى أوكرانيا رغبة في التفاوض فإن موسكو مستعدة لذلك

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو مستعدة للتفاوض إذا كانت لدى أوكرانيا الرغبة في ذلك. 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T15:46+0000

2022-03-03T15:46+0000

2022-03-03T15:46+0000

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صرحت زاخاروفا في إفادة صحفية اليوم الخميس "إذا تحدثنا عن المفاوضات، فيجب أن تكون هناك رغبة لدى الجانب الآخر للمشاركة فيها على الأقل، لأنك ترى مدى عدم اتساقها في بياناتهم - إما أنهم يريدون المشاركة، ثم لا يريدون المشاركة، ومن ثم يصعب عليهم الوصول إلى هناك، ثم يضيعون في الطريق، فهم متعبون، ونحن نتفهم أننا نتحدث عن إنهاء عملية التفاوض. لذلك، إذا كانت لديهم الرغبة في التحدث والتفاوض، فنحن مستعدون لذلك منذ البداية".وردا على سؤال حول أين ترى روسيا مفتاح حل الأزمة مع أوكرانيا، أشارت زاخاروفا إلى "وجود رغبة".في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز لوكالة "سبوتنيك" إن المفاوضات بين الوفد الروسي والأوكراني على الحدود البيلاروسية البولندية بدأت.هذا وكان الوفد الأوكراني، قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى مكان المفاوضات المقرر إجراؤها مع الجانب الروسي، في بيلاروسيا.هذا وكان، مساعد رئيس روسيا، رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن المعلومات حول تأجيل المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني ونقلها إلى مكان آخر أو إلى يوم آخر لا تتوافق مع الواقع.وقال قبل الجولة الثانية من المفاوضات مع أوكرانيا: "كانت هناك معلومات في الصباح عن تأجيل المحادثات إلى مكان آخر أو إلى يوم آخر. هذه المعلومات غير صحيحة". ونشرت وكالة أنباء "بيلتا" تسجيل تصريح ميدينسكي.كما أكد أن الوفد الأوكراني قادم من بولندا. وأن المفاوضات ستجري كما كان متفق عليه في مقاطعة بريتسك.وعقدت يوم الاثنين مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا على أراضي بيلاروسيا. ويرأس الوفد الروسي مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي. وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس أوكرانيا إن "القضية الرئيسية للمفاوضات هي وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات من أراضي أوكرانيا". زيلينسكي نفسه، عقب الاجتماع، قال إنه حتى الآن لا توجد نتيجة تريدها أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220303/الخارجية-البيلاروسية-المفاوضات-بين-الوفد-الروسي-والأوكراني-بدأت-1059411088.html

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روسيا, محادثات السلام, أخبار أوكرانيا