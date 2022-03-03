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https://arabic.sputniknews.com/20220303/زاخاروفا-إذا-كانت-لدى-أوكرانيا-رغبة-في-التفاوض-فإن-موسكو-مستعدة-لذلك-1059414264.html
زاخاروفا: إذا كانت لدى أوكرانيا رغبة في التفاوض فإن موسكو مستعدة لذلك
زاخاروفا: إذا كانت لدى أوكرانيا رغبة في التفاوض فإن موسكو مستعدة لذلك
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو مستعدة للتفاوض إذا كانت لدى أوكرانيا الرغبة في ذلك. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T15:46+0000
2022-03-03T15:46+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
محادثات السلام
أخبار أوكرانيا
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صرحت زاخاروفا في إفادة صحفية اليوم الخميس "إذا تحدثنا عن المفاوضات، فيجب أن تكون هناك رغبة لدى الجانب الآخر للمشاركة فيها على الأقل، لأنك ترى مدى عدم اتساقها في بياناتهم - إما أنهم يريدون المشاركة، ثم لا يريدون المشاركة، ومن ثم يصعب عليهم الوصول إلى هناك، ثم يضيعون في الطريق، فهم متعبون، ونحن نتفهم أننا نتحدث عن إنهاء عملية التفاوض. لذلك، إذا كانت لديهم الرغبة في التحدث والتفاوض، فنحن مستعدون لذلك منذ البداية".وردا على سؤال حول أين ترى روسيا مفتاح حل الأزمة مع أوكرانيا، أشارت زاخاروفا إلى "وجود رغبة".في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز لوكالة "سبوتنيك" إن المفاوضات بين الوفد الروسي والأوكراني على الحدود البيلاروسية البولندية بدأت.هذا وكان الوفد الأوكراني، قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى مكان المفاوضات المقرر إجراؤها مع الجانب الروسي، في بيلاروسيا.هذا وكان، مساعد رئيس روسيا، رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن المعلومات حول تأجيل المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني ونقلها إلى مكان آخر أو إلى يوم آخر لا تتوافق مع الواقع.وقال قبل الجولة الثانية من المفاوضات مع أوكرانيا: "كانت هناك معلومات في الصباح عن تأجيل المحادثات إلى مكان آخر أو إلى يوم آخر. هذه المعلومات غير صحيحة". ونشرت وكالة أنباء "بيلتا" تسجيل تصريح ميدينسكي.كما أكد أن الوفد الأوكراني قادم من بولندا. وأن المفاوضات ستجري كما كان متفق عليه في مقاطعة بريتسك.وعقدت يوم الاثنين مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا على أراضي بيلاروسيا. ويرأس الوفد الروسي مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي. وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس أوكرانيا إن "القضية الرئيسية للمفاوضات هي وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات من أراضي أوكرانيا". زيلينسكي نفسه، عقب الاجتماع، قال إنه حتى الآن لا توجد نتيجة تريدها أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/الخارجية-البيلاروسية-المفاوضات-بين-الوفد-الروسي-والأوكراني-بدأت-1059411088.html
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روسيا, محادثات السلام, أخبار أوكرانيا

زاخاروفا: إذا كانت لدى أوكرانيا رغبة في التفاوض فإن موسكو مستعدة لذلك

15:46 GMT 03.03.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو مستعدة للتفاوض إذا كانت لدى أوكرانيا الرغبة في ذلك.
صرحت زاخاروفا في إفادة صحفية اليوم الخميس "إذا تحدثنا عن المفاوضات، فيجب أن تكون هناك رغبة لدى الجانب الآخر للمشاركة فيها على الأقل، لأنك ترى مدى عدم اتساقها في بياناتهم - إما أنهم يريدون المشاركة، ثم لا يريدون المشاركة، ومن ثم يصعب عليهم الوصول إلى هناك، ثم يضيعون في الطريق، فهم متعبون، ونحن نتفهم أننا نتحدث عن إنهاء عملية التفاوض. لذلك، إذا كانت لديهم الرغبة في التحدث والتفاوض، فنحن مستعدون لذلك منذ البداية".
وردا على سؤال حول أين ترى روسيا مفتاح حل الأزمة مع أوكرانيا، أشارت زاخاروفا إلى "وجود رغبة".
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز لوكالة "سبوتنيك" إن المفاوضات بين الوفد الروسي والأوكراني على الحدود البيلاروسية البولندية بدأت.
هذا وكان الوفد الأوكراني، قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى مكان المفاوضات المقرر إجراؤها مع الجانب الروسي، في بيلاروسيا.
هذا وكان، مساعد رئيس روسيا، رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن المعلومات حول تأجيل المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني ونقلها إلى مكان آخر أو إلى يوم آخر لا تتوافق مع الواقع.
وقال قبل الجولة الثانية من المفاوضات مع أوكرانيا: "كانت هناك معلومات في الصباح عن تأجيل المحادثات إلى مكان آخر أو إلى يوم آخر. هذه المعلومات غير صحيحة". ونشرت وكالة أنباء "بيلتا" تسجيل تصريح ميدينسكي.
بدء المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
تغطية أحداث دونباس
الخارجية البيلاروسية: بدء المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني
14:52 GMT
كما أكد أن الوفد الأوكراني قادم من بولندا. وأن المفاوضات ستجري كما كان متفق عليه في مقاطعة بريتسك.
وعقدت يوم الاثنين مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا على أراضي بيلاروسيا. ويرأس الوفد الروسي مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي. وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس أوكرانيا إن "القضية الرئيسية للمفاوضات هي وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات من أراضي أوكرانيا". زيلينسكي نفسه، عقب الاجتماع، قال إنه حتى الآن لا توجد نتيجة تريدها أوكرانيا.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس16:25 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس09:17 GMT
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