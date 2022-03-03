https://arabic.sputniknews.com/20220303/الجيش-الروسي-يدمر-أكثر-من-1600موقع-عسكري-أوكراني-1059389925.html

الجيش الروسي يدمر أكثر من 1600 موقع عسكري أوكراني

الجيش الروسي يدمر أكثر من 1600 موقع عسكري أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، على لسان متحدثها الرسمي، إيغور كوناشينكوف، أن الجيش الروسي دمر منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أكثر من... 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T07:46+0000

2022-03-03T07:46+0000

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وفي الإحصاءات الرسمية من وزارة الدفاع الروسية، أشار البيان إلى أنه وخلال العملية الخاصة أصيب 1612 هدفا، بما في ذلك 62 موقعًا للقيادة ومركزًا للاتصالات، و39 من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز إس-300، وBuk M-1 وOsa، و52 محطة رادار .. ودمرت 49 طائرة أوكرانية على الأرض و13 طائرة في الجو و606 دبابات وعربات مدرعة و67 بطارية صواريخ.وأضاف بيان وزارة الدفاع: "إن القوات التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تضيق الخناق على مدينة ماريوبول وتسيطر على مناطق فينوغرادنويه ساراتكا وفوديانويه.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة: "تواصل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عملياتها الهجومية ووصلت إلى كراسني ليمان - بريفوللي - الضواحي الشمالية سيفيرودونيتسك، وتقدمت 4 كيلومترات. وقامت وحدات من القوات المسلحة لجمهورية دونيتسك الشعبية بتضييق نطاق تطويق مدينة ماريوبول، كما سيطرت على مناطق فينوغرادني وسارتاكا وفوديان"وفي السياق، أكد البيان: "قيام العسكريين الروس بتسليم شحنة من البضائع الإنسانية، من منطقة بيلغورود (روسيا) إلى المنطقة الحدودية الأوكرانية الواقعة بالقرب من الحدود الروسية الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، وتم تسليم أكثر من 30 طناً من المساعدات الإنسانية إلى مدينة فولتشانسك وبلدة كازاتشيا لوبان، الحضرية، من منطقة بيلغورود المجاورة، بناء على طلب السكان المحليين".وأوضح أن الشحنة تشمل منتجات غذائية - حبوبا ولحوما وأسماكا معلبة وحلويات ومنتجات مخابز ومياه الشرب المعبأة. وتم توفير أمن القافلة الإنسانية من قبل الجنود الروس.وأضافت الوزارة أن "الشحنة الإنسانية كاملة سُلمت إلى سكان البلدات الحدودية- نساء وأطفال وكبار السن".

https://arabic.sputniknews.com/20220303/الخارجية-الروسية-رد-فعل-المجتمع-الدولي-على-إجراءات-روسيا-كان-هستيريا-1059389530.html

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