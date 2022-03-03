https://arabic.sputniknews.com/20220303/الخارجية-البيلاروسية-المفاوضات-بين-الوفد-الروسي-والأوكراني-بدأت-1059411088.html

الخارجية البيلاروسية: بدء المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني

الخارجية البيلاروسية: بدء المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني

أعلنت الخارجية البيلاروسية أن المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني قد بدأت. 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T14:52+0000

2022-03-03T14:52+0000

2022-03-03T15:36+0000

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وقال المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية، أناتولي غلاز، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن "المفاوضات قد بدأت".وأضاف أن أعضاء الوفدين الروسي والأوكراني تصافحوا قبل بداية المفاوضات.هذا وكان الوفد الأوكراني، قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى مكان المفاوضات المقرر إجراؤها مع الجانب الروسي، في بيلاروسيا.وكان مساعد رئيس روسيا، رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن المعلومات حول تأجيل المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني ونقلها إلى مكان آخر أو إلى يوم آخر لا تتوافق مع الواقع.وقال قبل الجولة الثانية من المفاوضات مع أوكرانيا: "كانت هناك معلومات في الصباح عن تأجيل المحادثات إلى مكان آخر أو إلى يوم آخر. هذه المعلومات غير صحيحة". ونشرت وكالة أنباء "بيلتا" تسجيل تصريح ميدينسكي.كما أكد أن الوفد الأوكراني قادم من بولندا وأن المفاوضات ستجري كما كان متفق عليه في مقاطعة بريتسك.وعقدت في 28 فبراير/شباط الماضي، أولى المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا على أراضي بيلاروسيا. ويرأس الوفد الروسي مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي. وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس أوكرانيا إن "القضية الرئيسية للمفاوضات هي وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات من أراضي أوكرانيا". زيلينسكي نفسه، عقب الاجتماع، قال إنه حتى الآن لا توجد نتيجة تريدها أوكرانيا.

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أخبار أوكرانيا, مفاوضات, روسيا