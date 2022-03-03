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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220303/الرئيس-الفنزويلي-العقوبات-الغربية-ضد-روسيا-جنون-وجريمة-بحق-الشعب-الروسي-1059384702.html
الرئيس الفنزويلي: العقوبات الغربية ضد روسيا جنون وجريمة بحق الشعب الروسي
الرئيس الفنزويلي: العقوبات الغربية ضد روسيا جنون وجريمة بحق الشعب الروسي
وصف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، يوم الأربعاء، العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا بأنها جريمة بحق الشعب الروسي وأنها... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T02:33+0000
2022-03-03T04:23+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
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مكسيكو سيتي - سبوتنيك. و"قال مادورو في وقت متأخر من يوم الأربعاء: "انظروا إلى ما يفعلونه [الغرب] مع روسيا؛ إنها جريمة ضد الشعب الروسي، إنها حرب اقتصادية".وأضاف: "إنهم [روسيا] مستثنون من نظام سويفت، والمجال الجوي لهم مغلق، وجميع العلاقات التجارية معلقة، والوصول إلى الدولار الأمريكي محظور. هذا جنون ما يفعله [الغرب] مع روسيا".وطالب الرئيس الفنزويلي بوقف استخدام الدولار في الأنظمة المالية والتجارية حيث تستخدم العملة في الحروب الاقتصادية.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، رسميا، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وأكد بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا.فيما بدأت دول عديدة بإجلاء رعاياها من أوكرانيا عبر دول الجوار مثل بولندا وهنغاريا ورومانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/الاتحاد-الأوروبي-ندين-الهجوم-البربري-ضد-أوكرانيا-وسنعلن-مزيدا-من-العقوبات-ضد-موسكو-1059083860.html
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أخبار أوكرانيا

الرئيس الفنزويلي: العقوبات الغربية ضد روسيا جنون وجريمة بحق الشعب الروسي

02:33 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 04:23 GMT 03.03.2022)
© REUTERS / STRINGER الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
 الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / STRINGER
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وصف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، يوم الأربعاء، العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا بأنها جريمة بحق الشعب الروسي وأنها جنون.
مكسيكو سيتي - سبوتنيك. و"قال مادورو في وقت متأخر من يوم الأربعاء: "انظروا إلى ما يفعلونه [الغرب] مع روسيا؛ إنها جريمة ضد الشعب الروسي، إنها حرب اقتصادية".
وأضاف: "إنهم [روسيا] مستثنون من نظام سويفت، والمجال الجوي لهم مغلق، وجميع العلاقات التجارية معلقة، والوصول إلى الدولار الأمريكي محظور. هذا جنون ما يفعله [الغرب] مع روسيا".
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
تغطية أحداث دونباس
الاتحاد الأوروبي: ندين الهجوم البربري ضد أوكرانيا وسنعلن مزيدا من العقوبات ضد موسكو
24 فبراير, 08:11 GMT
وطالب الرئيس الفنزويلي بوقف استخدام الدولار في الأنظمة المالية والتجارية حيث تستخدم العملة في الحروب الاقتصادية.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، رسميا، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وأكد بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا.
فيما بدأت دول عديدة بإجلاء رعاياها من أوكرانيا عبر دول الجوار مثل بولندا وهنغاريا ورومانيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباسأمس, 17:19 GMT
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