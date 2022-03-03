https://arabic.sputniknews.com/20220303/القوات-المسلحة-الروسية-مستعدة-لإجلاء-الأجانب-من-أوكرانيا-عن-طريق-طيران-النقل-العسكري-1059404304.html

القوات المسلحة الروسية مستعدة لإجلاء الأجانب من أوكرانيا عن طريق طيران النقل العسكري

القوات المسلحة الروسية مستعدة لإجلاء الأجانب من أوكرانيا عن طريق طيران النقل العسكري

تم الإبلاغ عن قيام القوميين الأوكرانيين باحتجاز المواطنين الأجانب في المدن التي لا تزال بحوزتهم، اليوم الخميس، في اجتماع لمقر التنسيق المشترك بين الإدارات... 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T13:07+0000

2022-03-03T13:07+0000

2022-03-03T13:07+0000

تغطية أحداث دونباس

العالم

روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1055033609_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_9e61cba753983388c6d1cda3d5324dd5.jpg

وفقا للجنرال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس المركز الوطني للسيطرة الدفاعية فإن السخط المبرر سببه "حالات فظيعة للأعمال الإرهابية قام بها القوميون الأوكرانيون للاحتجاز القسري ومنع إجلاء المدنيين والمواطنين الأجانب".وأضاف بحسب "روسيسكايا غازيتا": "بالتالي، لا يستطيع 3189 مواطنًا هنديًا و2700 مواطنًا فيتناميًا و202 مواطنًا صينيًا مغادرة خاركيف في الوقت الحالي. وأيضا يُحتجز 576 مواطنًا هنديًا و101 مواطنًا من غانا و121 مواطنًا صينيًا في مدينة سومي. و9 مواطنين إندونيسيين لا يمكنهم مغادرة تشيرنيهيف بسبب تصرفات القوميين".وقال: "بالنظر إلى ما تقدم، أطلب من وزارة الخارجية الروسية أن تطلق على وجه السرعة عملًا نشطًا وهادفًا على جميع المنصات الدولية لتنظيم تأثير فعال على نظام كييف، وكذلك على إدارات المستوطنات المدرجة، بما في ذلك المدن الكبيرة، لوقف الأعمال غير القانونية ضد السكان المدنيين، وكذلك مواطني الدول الأجنبية.وأكد أنه "من الضروري ضمان إنشاء ممرات إنسانية في أقرب وقت ممكن لجلب جميع المواطنين الذين أعربوا عن رغبتهم في المرور عبرها إلى مناطق آمنة".وأكد الجيش الروسي أنه "سيتم بعد ذلك نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى بيلغورود مع تسليمهم لاحقًا إلى وطنهم عن طريق الجو، بما في ذلك عن طريق طائرات النقل العسكري".وفي الوقت نفسه، تم تجهيز أماكن للإيواء المؤقت والراحة والوجبات الساخنة عند نقاط التفتيش، ونشرت مراكز إسعافات أولية متنقلة، وتم إنشاء مخزون من الأدوية.

https://arabic.sputniknews.com/20220303/قوات-دونيتسك-القوميون-الأوكرانيون-يختطفون-ممثل-الأمم-المتحدة-في-خاركوف-1059399393.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا