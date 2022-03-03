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https://arabic.sputniknews.com/20220303/القوات-المسلحة-الروسية-مستعدة-لإجلاء-الأجانب-من-أوكرانيا-عن-طريق-طيران-النقل-العسكري-1059404304.html
القوات المسلحة الروسية مستعدة لإجلاء الأجانب من أوكرانيا عن طريق طيران النقل العسكري
القوات المسلحة الروسية مستعدة لإجلاء الأجانب من أوكرانيا عن طريق طيران النقل العسكري
تم الإبلاغ عن قيام القوميين الأوكرانيين باحتجاز المواطنين الأجانب في المدن التي لا تزال بحوزتهم، اليوم الخميس، في اجتماع لمقر التنسيق المشترك بين الإدارات... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T13:07+0000
2022-03-03T13:07+0000
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وفقا للجنرال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس المركز الوطني للسيطرة الدفاعية فإن السخط المبرر سببه "حالات فظيعة للأعمال الإرهابية قام بها القوميون الأوكرانيون للاحتجاز القسري ومنع إجلاء المدنيين والمواطنين الأجانب".وأضاف بحسب "روسيسكايا غازيتا": "بالتالي، لا يستطيع 3189 مواطنًا هنديًا و2700 مواطنًا فيتناميًا و202 مواطنًا صينيًا مغادرة خاركيف في الوقت الحالي. وأيضا يُحتجز 576 مواطنًا هنديًا و101 مواطنًا من غانا و121 مواطنًا صينيًا في مدينة سومي. و9 مواطنين إندونيسيين لا يمكنهم مغادرة تشيرنيهيف بسبب تصرفات القوميين".وقال: "بالنظر إلى ما تقدم، أطلب من وزارة الخارجية الروسية أن تطلق على وجه السرعة عملًا نشطًا وهادفًا على جميع المنصات الدولية لتنظيم تأثير فعال على نظام كييف، وكذلك على إدارات المستوطنات المدرجة، بما في ذلك المدن الكبيرة، لوقف الأعمال غير القانونية ضد السكان المدنيين، وكذلك مواطني الدول الأجنبية.وأكد أنه "من الضروري ضمان إنشاء ممرات إنسانية في أقرب وقت ممكن لجلب جميع المواطنين الذين أعربوا عن رغبتهم في المرور عبرها إلى مناطق آمنة".وأكد الجيش الروسي أنه "سيتم بعد ذلك نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى بيلغورود مع تسليمهم لاحقًا إلى وطنهم عن طريق الجو، بما في ذلك عن طريق طائرات النقل العسكري".وفي الوقت نفسه، تم تجهيز أماكن للإيواء المؤقت والراحة والوجبات الساخنة عند نقاط التفتيش، ونشرت مراكز إسعافات أولية متنقلة، وتم إنشاء مخزون من الأدوية.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/قوات-دونيتسك-القوميون-الأوكرانيون-يختطفون-ممثل-الأمم-المتحدة-في-خاركوف-1059399393.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات المسلحة الروسية مستعدة لإجلاء الأجانب من أوكرانيا عن طريق طيران النقل العسكري

13:07 GMT 03.03.2022
© Sputnik . Evgeniy Odinokov / الذهاب إلى بنك الصورروسيا تبدأ في نقل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان
روسيا تبدأ في نقل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Sputnik . Evgeniy Odinokov
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تم الإبلاغ عن قيام القوميين الأوكرانيين باحتجاز المواطنين الأجانب في المدن التي لا تزال بحوزتهم، اليوم الخميس، في اجتماع لمقر التنسيق المشترك بين الإدارات للاستجابة الإنسانية.
وفقا للجنرال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس المركز الوطني للسيطرة الدفاعية فإن السخط المبرر سببه "حالات فظيعة للأعمال الإرهابية قام بها القوميون الأوكرانيون للاحتجاز القسري ومنع إجلاء المدنيين والمواطنين الأجانب".
وأضاف بحسب "روسيسكايا غازيتا": "بالتالي، لا يستطيع 3189 مواطنًا هنديًا و2700 مواطنًا فيتناميًا و202 مواطنًا صينيًا مغادرة خاركيف في الوقت الحالي. وأيضا يُحتجز 576 مواطنًا هنديًا و101 مواطنًا من غانا و121 مواطنًا صينيًا في مدينة سومي. و9 مواطنين إندونيسيين لا يمكنهم مغادرة تشيرنيهيف بسبب تصرفات القوميين".
عناصر الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
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قوات دونيتسك: القوميون الأوكرانيون يختطفون ممثل الأمم المتحدة في خاركوف
11:30 GMT
وقال: "بالنظر إلى ما تقدم، أطلب من وزارة الخارجية الروسية أن تطلق على وجه السرعة عملًا نشطًا وهادفًا على جميع المنصات الدولية لتنظيم تأثير فعال على نظام كييف، وكذلك على إدارات المستوطنات المدرجة، بما في ذلك المدن الكبيرة، لوقف الأعمال غير القانونية ضد السكان المدنيين، وكذلك مواطني الدول الأجنبية.
وأكد أنه "من الضروري ضمان إنشاء ممرات إنسانية في أقرب وقت ممكن لجلب جميع المواطنين الذين أعربوا عن رغبتهم في المرور عبرها إلى مناطق آمنة".
وأكد الجيش الروسي أنه "سيتم بعد ذلك نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى بيلغورود مع تسليمهم لاحقًا إلى وطنهم عن طريق الجو، بما في ذلك عن طريق طائرات النقل العسكري".
وفي الوقت نفسه، تم تجهيز أماكن للإيواء المؤقت والراحة والوجبات الساخنة عند نقاط التفتيش، ونشرت مراكز إسعافات أولية متنقلة، وتم إنشاء مخزون من الأدوية.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس13:09 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس09:17 GMT
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