https://arabic.sputniknews.com/20220303/المؤسسة-الليبية-للنفط-تنفي-وقف-التصدير-في-4-موانئ-لأسباب-سياسية-1059429323.html
المؤسسة الليبية للنفط تنفي وقف التصدير في 4 موانئ لأسباب سياسية
المؤسسة الليبية للنفط تنفي وقف التصدير في 4 موانئ لأسباب سياسية
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إغلاق 4 موانئ لتصدير النفط بسبب سوء الأحوال الجوية على سواحل البلاد. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T21:34+0000
2022-03-03T21:34+0000
2022-03-03T21:34+0000
موانئ
أخبار ليبيا اليوم
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جاء هذا في بيان نشرته المؤسسة، اليوم الخميس، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وقالت المؤسسة إن: "الموانئ النفطية في مرسى البريقة، والسدرة، والزويتينة، ورأس لانوف مغلقة بسبب سوء الأحوال الجوية".وأكدت المؤسسة أنه لا توجد أي أسباب سياسية أو أمنية لإغلاق الموانئ الأربعة، خلافا "لما روجته بعض المواقع والجهات".وأشارت إلى أن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أخبارا غير دقيقة عن أسباب الإغلاق.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
موانئ, أخبار ليبيا اليوم
المؤسسة الليبية للنفط تنفي وقف التصدير في 4 موانئ لأسباب سياسية
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إغلاق 4 موانئ لتصدير النفط بسبب سوء الأحوال الجوية على سواحل البلاد.
جاء هذا في بيان نشرته المؤسسة، اليوم الخميس، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقالت المؤسسة إن: "الموانئ النفطية
في مرسى البريقة، والسدرة، والزويتينة، ورأس لانوف مغلقة بسبب سوء الأحوال الجوية".
وأكدت المؤسسة أنه لا توجد أي أسباب سياسية أو أمنية لإغلاق الموانئ الأربعة، خلافا "لما روجته بعض المواقع والجهات".
وأشارت إلى أن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أخبارا غير دقيقة عن أسباب الإغلاق.