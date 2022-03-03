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https://arabic.sputniknews.com/20220303/المؤسسة-الليبية-للنفط-تنفي-وقف-التصدير-في-4-موانئ-لأسباب-سياسية-1059429323.html
المؤسسة الليبية للنفط تنفي وقف التصدير في 4 موانئ لأسباب سياسية
المؤسسة الليبية للنفط تنفي وقف التصدير في 4 موانئ لأسباب سياسية
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إغلاق 4 موانئ لتصدير النفط بسبب سوء الأحوال الجوية على سواحل البلاد. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
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موانئ
أخبار ليبيا اليوم
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جاء هذا في بيان نشرته المؤسسة، اليوم الخميس، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وقالت المؤسسة إن: "الموانئ النفطية في مرسى البريقة، والسدرة، والزويتينة، ورأس لانوف مغلقة بسبب سوء الأحوال الجوية".​​​​​​​وأكدت المؤسسة أنه لا توجد أي أسباب سياسية أو أمنية لإغلاق الموانئ الأربعة، خلافا "لما روجته بعض المواقع والجهات".وأشارت إلى أن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أخبارا غير دقيقة عن أسباب الإغلاق.
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موانئ, أخبار ليبيا اليوم

المؤسسة الليبية للنفط تنفي وقف التصدير في 4 موانئ لأسباب سياسية

21:34 GMT 03.03.2022
© Sputnik . Andrey Stenin / الذهاب إلى بنك الصورمحطة نفط في ليبيا
محطة نفط في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Sputnik . Andrey Stenin
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إغلاق 4 موانئ لتصدير النفط بسبب سوء الأحوال الجوية على سواحل البلاد.
جاء هذا في بيان نشرته المؤسسة، اليوم الخميس، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقالت المؤسسة إن: "الموانئ النفطية في مرسى البريقة، والسدرة، والزويتينة، ورأس لانوف مغلقة بسبب سوء الأحوال الجوية".
​​​​​​​وأكدت المؤسسة أنه لا توجد أي أسباب سياسية أو أمنية لإغلاق الموانئ الأربعة، خلافا "لما روجته بعض المواقع والجهات".
وأشارت إلى أن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أخبارا غير دقيقة عن أسباب الإغلاق.
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