https://arabic.sputniknews.com/20220303/المستشار-الألماني-الغرب-يستخدم-العقوبات-للضغط-على-روسيا-وفتح-الطريق-أمام-الدبلوماسية-1059430165.html
المستشار الألماني: الغرب يستخدم العقوبات للضغط على روسيا وفتح الطريق أمام الدبلوماسية
المستشار الألماني: الغرب يستخدم العقوبات للضغط على روسيا وفتح الطريق أمام الدبلوماسية
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، إن الغرب يستخدم العقوبات ضد روسيا للضغط على موسكو، وفي نفس الوقت لفتح طريق لحل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T22:43+0000
2022-03-03T22:43+0000
2022-03-03T22:46+0000
تغطية أحداث دونباس
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برلين - سبوتنيك. وقال شولتس في مقابلة مع التلفزيون الألماني الثاني (ZDF) إنه "من المهم ألا نستسلم، بل أن نستمر في تنفيذ جميع الإجراءات المختلفة التي أطلقناها - من ناحية، ومع العقوبات التي ننفذها لممارسة الضغط، من ناحية أخرى، فإننا نبقي على مساحة مفتوحة للدبلوماسية".بدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
المستشار الألماني: الغرب يستخدم العقوبات للضغط على روسيا وفتح الطريق أمام الدبلوماسية
22:43 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 22:46 GMT 03.03.2022) تابعنا عبر
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، إن الغرب يستخدم العقوبات ضد روسيا للضغط على موسكو، وفي نفس الوقت لفتح طريق لحل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا.
برلين - سبوتنيك
. وقال شولتس في مقابلة مع التلفزيون الألماني الثاني (ZDF) إنه "من المهم ألا نستسلم، بل أن نستمر في تنفيذ جميع الإجراءات المختلفة التي أطلقناها - من ناحية، ومع العقوبات التي ننفذها لممارسة الضغط، من ناحية أخرى، فإننا نبقي على مساحة مفتوحة للدبلوماسية".
بدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية
، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.