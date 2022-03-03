عربي
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/المستشار-الألماني-الغرب-يستخدم-العقوبات-للضغط-على-روسيا-وفتح-الطريق-أمام-الدبلوماسية-1059430165.html
المستشار الألماني: الغرب يستخدم العقوبات للضغط على روسيا وفتح الطريق أمام الدبلوماسية
المستشار الألماني: الغرب يستخدم العقوبات للضغط على روسيا وفتح الطريق أمام الدبلوماسية
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، إن الغرب يستخدم العقوبات ضد روسيا للضغط على موسكو، وفي نفس الوقت لفتح طريق لحل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T22:43+0000
2022-03-03T22:46+0000
تغطية أحداث دونباس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1053703961_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_16ee44131576059c6b2e7cd2b5dcb642.jpg
برلين - سبوتنيك. وقال شولتس في مقابلة مع التلفزيون الألماني الثاني (ZDF) إنه "من المهم ألا نستسلم، بل أن نستمر في تنفيذ جميع الإجراءات المختلفة التي أطلقناها - من ناحية، ومع العقوبات التي ننفذها لممارسة الضغط، من ناحية أخرى، فإننا نبقي على مساحة مفتوحة للدبلوماسية".بدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1053703961_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_67ed1d65622710ce2f7ea614e19e0f51.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60

المستشار الألماني: الغرب يستخدم العقوبات للضغط على روسيا وفتح الطريق أمام الدبلوماسية

22:43 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 22:46 GMT 03.03.2022)
© AFP 2022 / Tobias Schwarzمستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021
مستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© AFP 2022 / Tobias Schwarz
تابعنا عبرGoogle news
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، إن الغرب يستخدم العقوبات ضد روسيا للضغط على موسكو، وفي نفس الوقت لفتح طريق لحل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا.
برلين - سبوتنيك. وقال شولتس في مقابلة مع التلفزيون الألماني الثاني (ZDF) إنه "من المهم ألا نستسلم، بل أن نستمر في تنفيذ جميع الإجراءات المختلفة التي أطلقناها - من ناحية، ومع العقوبات التي ننفذها لممارسة الضغط، من ناحية أخرى، فإننا نبقي على مساحة مفتوحة للدبلوماسية".
بدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس20:39 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала