https://arabic.sputniknews.com/20220303/المفوضية-الأوروبية-يجب-أن-يكون-الاتحاد-الأوروبي-مستعدا-لاستقبال-ملايين-اللاجئين-من-أوكرانيا-1059389763.html
المفوضية الأوروبية: يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعدا لاستقبال ملايين اللاجئين من أوكرانيا
المفوضية الأوروبية: يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعدا لاستقبال ملايين اللاجئين من أوكرانيا
أعلنت المفوضة الأوروبية إيلفا جوهانسون أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون جاهزًا لاستقبال ملايين اللاجئين من أوكرانيا، فقد وصل بالفعل ما يقرب من مليون شخص. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T07:42+0000
2022-03-03T07:42+0000
2022-03-03T07:42+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
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وقالت للصحفيين قبل بدء مجلس وزراء العدل والشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي: "إن الوضع مع تطور الأحداث في أوكرانيا خطير للغاية. يجب أن نستعد لملايين اللاجئين في الاتحاد الأوروبي. يوجد بالفعل ما يقرب من مليون (شخص) هنا".وكانت روسيا بدأت، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير/شباط المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.وأكد الرئيس بوتين أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
المفوضية الأوروبية: يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعدا لاستقبال ملايين اللاجئين من أوكرانيا
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أعلنت المفوضة الأوروبية إيلفا جوهانسون أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون جاهزًا لاستقبال ملايين اللاجئين من أوكرانيا، فقد وصل بالفعل ما يقرب من مليون شخص.
وقالت للصحفيين قبل بدء مجلس وزراء العدل والشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي: "إن الوضع مع تطور الأحداث في أوكرانيا خطير للغاية. يجب أن نستعد لملايين اللاجئين في الاتحاد الأوروبي. يوجد بالفعل ما يقرب من مليون (شخص) هنا".
وكانت روسيا بدأت، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير/شباط المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص
الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.
وأكد الرئيس بوتين أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.