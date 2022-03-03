عربي
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/بوتين-يوضح-لولي-العهد-السعودي-النهج-الروسي-في-سياق-العملية-العسكرية-لحماية-دونباس-1059415961.html
بوتين يوضح لولي العهد السعودي النهج الروسي في سياق العملية العسكرية لحماية دونباس
بوتين يوضح لولي العهد السعودي النهج الروسي في سياق العملية العسكرية لحماية دونباس
أعلن الكرملين عن محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T16:17+0000
2022-03-03T16:19+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
العالم العربي
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103722/78/1037227813_0:0:2803:1577_1920x0_80_0_0_55c11c8d97d80ed98719b554c622c5ad.jpg
وقال الكرملين إن الرئيس بوتين أوضح لولي العهد السعودي النهج الروسي في سياق العملية العسكرية لحماية دونباس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103722/78/1037227813_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_44fb0003dc5e1c3976c9c4b5d1e395ba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي, أخبار أوكرانيا

بوتين يوضح لولي العهد السعودي النهج الروسي في سياق العملية العسكرية لحماية دونباس

16:17 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 16:19 GMT 03.03.2022)
© Sputnik . Michail Klimentjev / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الأرجنتين
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الأرجنتين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Sputnik . Michail Klimentjev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أعلن الكرملين عن محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وقال الكرملين إن الرئيس بوتين أوضح لولي العهد السعودي النهج الروسي في سياق العملية العسكرية لحماية دونباس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس16:25 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала