https://arabic.sputniknews.com/20220303/بوتين-يوضح-لولي-العهد-السعودي-النهج-الروسي-في-سياق-العملية-العسكرية-لحماية-دونباس-1059415961.html
بوتين يوضح لولي العهد السعودي النهج الروسي في سياق العملية العسكرية لحماية دونباس
بوتين يوضح لولي العهد السعودي النهج الروسي في سياق العملية العسكرية لحماية دونباس
أعلن الكرملين عن محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T16:17+0000
2022-03-03T16:17+0000
2022-03-03T16:19+0000
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وقال الكرملين إن الرئيس بوتين أوضح لولي العهد السعودي النهج الروسي في سياق العملية العسكرية لحماية دونباس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
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روسيا, العالم العربي, أخبار أوكرانيا
بوتين يوضح لولي العهد السعودي النهج الروسي في سياق العملية العسكرية لحماية دونباس
16:17 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 16:19 GMT 03.03.2022) تابعنا عبر
أعلن الكرملين عن محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وقال الكرملين إن الرئيس بوتين أوضح لولي العهد السعودي النهج الروسي في سياق العملية العسكرية لحماية دونباس.