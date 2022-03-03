https://arabic.sputniknews.com/20220303/جورجيا-تتقدم-بطلب-للحصول-على-عضوية-الاتحاد-الأوروبي-1059405991.html
جورجيا تتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي
جورجيا تتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي
أرسلت جورجيا طلبا إلى هياكل الاتحاد الأوروبي لمنح وضع عضو مرشح للاتحاد الأوروبي، والذي وقعه رئيس الوزراء إيراكلي غاريباشفيلي. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T13:30+0000
2022-03-03T13:30+0000
2022-03-03T13:30+0000
العالم
عضوية
جورجيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال غاريباشفيلي في رسالته المصورة بالفيديو "اليوم هو يوم تاريخي لجورجيا: أوقع على طلب عضوية الاتحاد الأوروبي نيابة عن البلاد".وقرر حزب "الحلم" الجورجي الحاكم، بعد مشاورات مع الحكومة، التقدم في 3 مارس / آذار بطريقة سريعة لمنح مكانة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي على أساس "حقائق جديدة".في السابق، خططت الحكومة الجورجية للتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2024.هذا وناشد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، دول الاتحاد الأوروبي بدعوة لقبول أوكرانيا على وجه السرعة للانضمام إلى الاتحاد، ووقع طلبا لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.كما أعرب رئيس مولدوفا مايا ساندو عن رأي مفاده أنه ينبغي تسريع التكامل الأوروبي للجمهورية، مشيرا إلى أنه من أجل التأهل للعضوية، يجب تنفيذ عدد من الإصلاحات.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/السلطات-الجورجية-تعتزم-طلب-الحصول-على-عضوية-الاتحاد-الأوروبي-1059379790.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, عضوية, جورجيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
جورجيا تتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي
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أرسلت جورجيا طلبا إلى هياكل الاتحاد الأوروبي لمنح وضع عضو مرشح للاتحاد الأوروبي، والذي وقعه رئيس الوزراء إيراكلي غاريباشفيلي.
وقال غاريباشفيلي في رسالته المصورة بالفيديو "اليوم هو يوم تاريخي لجورجيا: أوقع على طلب عضوية الاتحاد الأوروبي نيابة عن البلاد".
وقرر حزب "الحلم" الجورجي الحاكم، بعد مشاورات مع الحكومة، التقدم في 3 مارس / آذار بطريقة سريعة لمنح مكانة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي على أساس "حقائق جديدة".
في السابق، خططت الحكومة الجورجية للتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2024.
هذا وناشد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، دول الاتحاد الأوروبي بدعوة لقبول أوكرانيا على وجه السرعة للانضمام إلى الاتحاد، ووقع طلبا لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.
كما أعرب رئيس مولدوفا مايا ساندو عن رأي مفاده أنه ينبغي تسريع التكامل الأوروبي للجمهورية، مشيرا إلى أنه من أجل التأهل للعضوية، يجب تنفيذ عدد من الإصلاحات.