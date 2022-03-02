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https://arabic.sputniknews.com/20220302/السلطات-الجورجية-تعتزم-طلب-الحصول-على-عضوية-الاتحاد-الأوروبي-1059379790.html
السلطات الجورجية تعتزم طلب الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي
السلطات الجورجية تعتزم طلب الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي
قال إيراكلي كوباخيدزه ، رئيس حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، إن "الحكومة الجورجية ستقدم طلبا غدا، في 3 مارس/ آذار الجاري، للانضمام... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T16:37+0000
2022-03-02T16:37+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأضاف كوباخيدزه أن "حكومة جورجيا، برئاسة رئيس الوزراء إيراكلي غاريباشفيلي، تعد بالفعل طلبًا للحصول على وضع مرشح الاتحاد الأوروبي، والذي سيتم تقديمه رسميًا إلى هياكل الاتحاد الأوروبي غدًا نيابة عن الحكومة الجورجية".وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في 28 فبراير/ شباط الماضي، عن تقديمه طلبا جديدا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.وقال زيلينسكي: "إننا نناشد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا الفوري بموجب إجراء خاص جديد. ونحن ممتنون للشركاء لوقوفهم إلى جانبنا، ولكن هدفنا هو أن نكون جنبًا إلى جنب مع جميع الأوروبيين، والأهم من ذلك، أن نكون على قدم المساواة".
https://arabic.sputniknews.com/20220302/الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-يوصي-برفع-الفائدة-1059378449.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي

السلطات الجورجية تعتزم طلب الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي

16:37 GMT 02.03.2022
© REUTERS / YVES HERMANالاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / YVES HERMAN
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قال إيراكلي كوباخيدزه ، رئيس حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، إن "الحكومة الجورجية ستقدم طلبا غدا، في 3 مارس/ آذار الجاري، للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف كوباخيدزه أن "حكومة جورجيا، برئاسة رئيس الوزراء إيراكلي غاريباشفيلي، تعد بالفعل طلبًا للحصول على وضع مرشح الاتحاد الأوروبي، والذي سيتم تقديمه رسميًا إلى هياكل الاتحاد الأوروبي غدًا نيابة عن الحكومة الجورجية".
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوصي برفع الفائدة
2 مارس, 16:15 GMT
وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في 28 فبراير/ شباط الماضي، عن تقديمه طلبا جديدا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال زيلينسكي: "إننا نناشد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا الفوري بموجب إجراء خاص جديد. ونحن ممتنون للشركاء لوقوفهم إلى جانبنا، ولكن هدفنا هو أن نكون جنبًا إلى جنب مع جميع الأوروبيين، والأهم من ذلك، أن نكون على قدم المساواة".
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