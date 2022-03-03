https://arabic.sputniknews.com/20220303/خام-برنت-يتجاوز-119-دولارا-للبرميل-والعقود-الآجلة-ترتفع-لمستويات-قياسية-1059390860.html
خام برنت يتجاوز 119 دولارا للبرميل والعقود الآجلة ترتفع لمستويات قياسية
خام برنت يتجاوز 119 دولارا للبرميل والعقود الآجلة ترتفع لمستويات قياسية
تجاوز سعر خام "برنت"، صباح اليوم الخميس، حاجز 119 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 13 فبراير/شباط 2013. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T08:07+0000
2022-03-03T08:07+0000
2022-03-03T08:07+0000
اقتصاد
أسعار النفط اليوم
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ووفقا لبيانات التدوال، "ابتداءً من الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، قفز سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو/أيار بنسبة 5.48% إلى 119.12 دولار للبرميل".وكانت قد ارتفعت أسعار النفط يوم أمس الأربعاء، عالميا بنسبة 7.5 في المئة، حيث تجاوز برميل برنت أكثر من 113 دولاراً، للمرة الأولى منذ 30 حزيران/يونيو 2014.
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اقتصاد, أسعار النفط اليوم
خام برنت يتجاوز 119 دولارا للبرميل والعقود الآجلة ترتفع لمستويات قياسية
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تجاوز سعر خام "برنت"، صباح اليوم الخميس، حاجز 119 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 13 فبراير/شباط 2013.
ووفقا لبيانات التدوال، "ابتداءً من الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، قفز سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو/أيار بنسبة 5.48% إلى 119.12 دولار للبرميل".
كما ارتفعت العقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.84% لتصل إلى 115.95 دولار. يجري تداول خام غرب تكساس الوسيط فوق 115 دولارا للمرة الأولى منذ 22 سبتمبر/أيلول 2008.
وكانت قد ارتفعت أسعار النفط
يوم أمس الأربعاء، عالميا بنسبة 7.5 في المئة، حيث تجاوز برميل برنت أكثر من 113 دولاراً، للمرة الأولى منذ 30 حزيران/يونيو 2014.