https://arabic.sputniknews.com/20220303/روسكوسموس-تعتبر-أن-إيلون-ماسك-يقف-إلى-جانب-العدو-وتتنبأ-بإفلاس-شركة-بريطانية-1059422009.html

روسكوسموس تعتبر أن إيلون ماسك "يقف إلى جانب العدو" وتتنبأ بإفلاس شركة بريطانية

روسكوسموس تعتبر أن إيلون ماسك "يقف إلى جانب العدو" وتتنبأ بإفلاس شركة بريطانية

قال مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، إن "رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك ذهب إلى جانب العدو، وقام بتزويد أوكرانيا بمعدات لتوفير الوصول... 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T18:31+0000

2022-03-03T18:31+0000

2022-03-03T18:31+0000

روسيا

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وأضاف روغوزين "يتم الآن استخدام مجموعة أخرى، مجموعة إيلون ماسك، الذي ذهب إلى جانب العدو وقدم معدات للجيش الأوكراني".وكشف روغوزين: "في المجمع الأوكراني يوجماش، على أساس الخبرة السوفيتية القديمة، بدأوا في صنع صواريخ باليستية كانت تهدد روسيا".وصرح روغوزين لقناة "روسيا 1"، اليوم الخميس: "لن تسمح عقوبات روسكوسموس، لشركة "ون ويب" البريطانية بنشر كوكبة أقمار صناعية مدارية، وستؤدي إلى إفلاس الشركة".ولفت روغوزين إلى أن "مشكلة الإلكترونيات الدقيقة في صناعة الفضاء الروسية ستحل".وقال روغوزين: "نعم، تستخدم الإلكترونيات الدقيقة للأغراض الفضائية في صناعة الصواريخ والفضاء، هذه مشكلة بالنسبة لنا، لكن سيتم حلها".وأردف: "المديرون الأذكياء، وأصحاب الإرادة القوية، والوطنيون الروس هم الغالبية في المجمع الصناعي العسكري وصناعة الصواريخ والفضاء".قال دميتري روغوزين، اليوم الخميس، 3 مارس/آذار، إن روسيا أوقفت تسليم محركات الصواريخ إلى الولايات المتحدة الأمريكية.وتابع روغوزين: "لقد قررنا اليوم إيقاف عمليات التسليم إلى أمريكا من إنتاج مؤسسة البحث والإنتاج إنيرغوماش".وأضاف روغوزين، في مقابلة مع قناة "روسيا-24": "أولا وقبل كل شيء، محركات RD-180، التي يطير عليها صاروخ أطلس 5 كمحرك رئيسي، ومحرك RD-181، الذي تستخدمه المرحلة الأولى من صاروخ أنتاريس".وأردف روغوزين: "نحن لا نمتنع فقط عن توريد هذه المحركات، ولكن أيضًا عن صيانة المحركات المتبقية، نتحدث عن 24 محركًا من طراز RD-180".وحث روغوزين الأمريكيين ساخرا: "على الطيران الآن بواسطة مكانسهم".

https://arabic.sputniknews.com/20220303/روسكوموس-تعلن-إيقاف-تصدير-محركاتها-لألمانيا-وتنصحهم-باستخدام-المكانس-للتحليق-1059398055.html

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