https://arabic.sputniknews.com/20220303/روسكوسموس-تعلن-مغادرة-جميع-المتخصصين-الروس-لمركز-غويانا-للفضاء-1059387658.html
روسكوسموس تعلن مغادرة جميع المتخصصين الروس لمركز غويانا للفضاء
روسكوسموس تعلن مغادرة جميع المتخصصين الروس لمركز غويانا للفضاء
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الخميس، مغادرة آخر 56 موظفا في صناعة الصواريخ والفضاء الروسية لمركز غويانا للفضاء في فرنسا. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T07:00+0000
2022-03-03T07:00+0000
2022-03-03T07:00+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103971/94/1039719449_7:0:1623:909_1920x0_80_0_0_168850fbbaf31aaba394bae58be60742.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأفاد المكتب الصحفي للوكالة في بيان: "غادر جميع المتخصصين الروس مركز غويانا للفضاء، وتوجّه آخر 56 موظفا في صناعة الصواريخ والفضاء الروسية ممن بقوا في قاعدة كوروا الفضائية إلى روسيا".وفي وقت سابق، نفى دميتري روغوزين، الرئيس التنفيذي لوكالة "روسكوسموس"، الإشاعات حول فقدان الاتصال بالأقمار الصناعية الروسية بسبب هجوم قراصنة.ونشر روغوزين تغريدة على "تويتر"، جاء فيها: "معلومات هؤلاء المحتالين غير صحيحة. تعمل جميع مراكز التحكم في العمليات الفضائية لدينا بشكل طبيعي".وأعلن، في وقت سابق، في عدد من قنوات "تلغرام"أن مجموعة قراصنة معينة NB65، مرتبطة بمجموعة Anonymous، اخترقت اتصالات "روسكوسموس" مع الأقمار الصناعية الروسية.وأعلنت "روسكوسموس"، في وقت سابق، تعليق تعاونها مع شركاء أوروبيين ردا على العقوبات الغربية على موسكو.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103971/94/1039719449_209:0:1421:909_1920x0_80_0_0_11d6904a3c6ccf20e465940b74af3519.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسكوسموس تعلن مغادرة جميع المتخصصين الروس لمركز غويانا للفضاء
تابعنا عبر
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الخميس، مغادرة آخر 56 موظفا في صناعة الصواريخ والفضاء الروسية لمركز غويانا للفضاء في فرنسا.
موسكو - سبوتنيك
. وأفاد المكتب الصحفي للوكالة في بيان: "غادر جميع المتخصصين الروس مركز غويانا للفضاء، وتوجّه آخر 56 موظفا في صناعة الصواريخ والفضاء الروسية ممن بقوا في قاعدة كوروا الفضائية إلى روسيا".
وفي وقت سابق، نفى دميتري روغوزين، الرئيس التنفيذي لوكالة "روسكوسموس"، الإشاعات حول فقدان الاتصال
بالأقمار الصناعية الروسية بسبب هجوم قراصنة.
ونشر روغوزين تغريدة على "تويتر"، جاء فيها: "معلومات هؤلاء المحتالين غير صحيحة. تعمل جميع مراكز التحكم في العمليات الفضائية لدينا بشكل طبيعي".
وأعلن، في وقت سابق، في عدد من قنوات "تلغرام"أن مجموعة قراصنة معينة NB65، مرتبطة بمجموعة Anonymous، اخترقت اتصالات "روسكوسموس" مع الأقمار الصناعية الروسية.
وأعلنت "روسكوسموس"، في وقت سابق، تعليق تعاونها مع شركاء أوروبيين ردا على العقوبات الغربية على موسكو.