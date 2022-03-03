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https://arabic.sputniknews.com/20220303/روسكوسموس-تعلن-مغادرة-جميع-المتخصصين-الروس-لمركز-غويانا-للفضاء-1059387658.html
روسكوسموس تعلن مغادرة جميع المتخصصين الروس لمركز غويانا للفضاء
روسكوسموس تعلن مغادرة جميع المتخصصين الروس لمركز غويانا للفضاء
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الخميس، مغادرة آخر 56 موظفا في صناعة الصواريخ والفضاء الروسية لمركز غويانا للفضاء في فرنسا. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T07:00+0000
2022-03-03T07:00+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وأفاد المكتب الصحفي للوكالة في بيان: "غادر جميع المتخصصين الروس مركز غويانا للفضاء، وتوجّه آخر 56 موظفا في صناعة الصواريخ والفضاء الروسية ممن بقوا في قاعدة كوروا الفضائية إلى روسيا".وفي وقت سابق، نفى دميتري روغوزين، الرئيس التنفيذي لوكالة "روسكوسموس"، الإشاعات حول فقدان الاتصال بالأقمار الصناعية الروسية بسبب هجوم قراصنة.ونشر روغوزين تغريدة على "تويتر"، جاء فيها: "معلومات هؤلاء المحتالين غير صحيحة. تعمل جميع مراكز التحكم في العمليات الفضائية لدينا بشكل طبيعي".وأعلن، في وقت سابق، في عدد من قنوات "تلغرام"أن مجموعة قراصنة معينة NB65، مرتبطة بمجموعة Anonymous، اخترقت اتصالات "روسكوسموس" مع الأقمار الصناعية الروسية.وأعلنت "روسكوسموس"، في وقت سابق، تعليق تعاونها مع شركاء أوروبيين ردا على العقوبات الغربية على موسكو.
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روسكوسموس تعلن مغادرة جميع المتخصصين الروس لمركز غويانا للفضاء

07:00 GMT 03.03.2022
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روسكوسموس - أقوى محرك صواريخ/ صاروخ في روسي في العالم - محرك من إر دي-171 إم في - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Sputnik . Roskosmos press service
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أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الخميس، مغادرة آخر 56 موظفا في صناعة الصواريخ والفضاء الروسية لمركز غويانا للفضاء في فرنسا.
موسكو - سبوتنيك. وأفاد المكتب الصحفي للوكالة في بيان: "غادر جميع المتخصصين الروس مركز غويانا للفضاء، وتوجّه آخر 56 موظفا في صناعة الصواريخ والفضاء الروسية ممن بقوا في قاعدة كوروا الفضائية إلى روسيا".
وفي وقت سابق، نفى دميتري روغوزين، الرئيس التنفيذي لوكالة "روسكوسموس"، الإشاعات حول فقدان الاتصال بالأقمار الصناعية الروسية بسبب هجوم قراصنة.
ونشر روغوزين تغريدة على "تويتر"، جاء فيها: "معلومات هؤلاء المحتالين غير صحيحة. تعمل جميع مراكز التحكم في العمليات الفضائية لدينا بشكل طبيعي".
وأعلن، في وقت سابق، في عدد من قنوات "تلغرام"أن مجموعة قراصنة معينة NB65، مرتبطة بمجموعة Anonymous، اخترقت اتصالات "روسكوسموس" مع الأقمار الصناعية الروسية.
وأعلنت "روسكوسموس"، في وقت سابق، تعليق تعاونها مع شركاء أوروبيين ردا على العقوبات الغربية على موسكو.
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