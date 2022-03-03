https://arabic.sputniknews.com/20220303/زيلينسكي-الحوار-المباشر-مع-بوتين-يوقف-الحرب-1059415431.html

زيلينسكي: الحوار المباشر مع بوتين "يوقف الحرب"

زيلينسكي: الحوار المباشر مع بوتين "يوقف الحرب"

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن "الحوار المباشر مع بوتين مهم لوقف الحرب". 03.03.2022, سبوتنيك عربي

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وأضاف زيلينسكي لشبكة "سي إن إن"، اليوم الخميس، أن "ألمانيا يجب أن تصبح أحد ضامني الأمن في أوكرانيا". وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من 24 شباط/ فبراير، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا "لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية". وشدد بوتين على أن "روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي". وحذر الرئيس الروسي من أن "موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية".إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا"؛ مشيرة إلى أن "البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية.وأضافت أن "جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين".

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