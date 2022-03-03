عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220303/زيلينسكي-الحوار-المباشر-مع-بوتين-يوقف-الحرب-1059415431.html
زيلينسكي: الحوار المباشر مع بوتين "يوقف الحرب"
زيلينسكي: الحوار المباشر مع بوتين "يوقف الحرب"
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن "الحوار المباشر مع بوتين مهم لوقف الحرب". 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T16:20+0000
2022-03-03T16:21+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1059130158_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_6a14d5ea82dbfe8ff1202da262b7c462.jpg
وأضاف زيلينسكي لشبكة "سي إن إن"، اليوم الخميس، أن "ألمانيا يجب أن تصبح أحد ضامني الأمن في أوكرانيا". وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من 24 شباط/ فبراير، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا "لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية". وشدد بوتين على أن "روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي". وحذر الرئيس الروسي من أن "موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية".إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا"؛ مشيرة إلى أن "البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية.وأضافت أن "جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين".
https://arabic.sputniknews.com/20220303/الخارجية-التركية-طائرات-بيرقدار-إلى-أوكرانيا-ليست-بالمجان-1059411400.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1059130158_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_d6cd33c97c2127f942af01fb1acde2ea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا

زيلينسكي: الحوار المباشر مع بوتين "يوقف الحرب"

16:20 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 16:21 GMT 03.03.2022)
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
تابعنا عبرGoogle news
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن "الحوار المباشر مع بوتين مهم لوقف الحرب".
وأضاف زيلينسكي لشبكة "سي إن إن"، اليوم الخميس، أن "ألمانيا يجب أن تصبح أحد ضامني الأمن في أوكرانيا".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من 24 شباط/ فبراير، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا "لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية".
وشدد بوتين على أن "روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي".
مبنى الوزارة الخارجية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
الخارجية التركية: طائرات "بيرقدار" إلى أوكرانيا "ليست بالمجان"
15:02 GMT
وحذر الرئيس الروسي من أن "موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية".
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا"؛ مشيرة إلى أن "البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية.
وأضافت أن "جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس16:25 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала