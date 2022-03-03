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https://arabic.sputniknews.com/20220303/الخارجية-التركية-طائرات-بيرقدار-إلى-أوكرانيا-ليست-بالمجان-1059411400.html
الخارجية التركية: طائرات "بيرقدار" إلى أوكرانيا "ليست بالمجان"
الخارجية التركية: طائرات "بيرقدار" إلى أوكرانيا "ليست بالمجان"
قال نائب وزير الخارجية التركي، يافوز سليم كيران، إن "تركيا لم تورد الطائرات المسيرة من طراز بيرقدار إلى أوكرانيا كمساعدة، بل كانت عملية شراء من شركة خاصة". 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T15:02+0000
2022-03-03T15:02+0000
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وأوضح كيران، اليوم الخميس، في مقابلة مع صحيفة "صباح": "بيرقدار تعتبر منتج لشركة خاصة، وأرادت أوكرانيا أيضًا شراء هذا المنتج من شركتنا، وتم إبرام اتفاقية بينهما، وعلى إثره استوردوا هذا المنتج، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم".وأضاف: "اليوم، لدى روسيا والولايات المتحدة شركات صناعة عسكرية خاصة، ويمكن لشركات الصناعة العسكرية الخاصة الدخول في مثل هذه الاتفاقيات مع البلدان دون أن تدخل الدول في هذه الاتفاقيات".وأكد كيران أن بلاده "بالطبع فخورة بهذه المنتجات".وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إن طائرات تركية جديدة مسيرة وصلت إلى أوكرانيا.ونشر الوزير بصفحته الخاصة على فيسبوك، منشورا جاء فيه: "وصلت بالفعل إلى أوكرانيا طائرات مسيرة من نوع بيرقدار، وهي في مهمة قتالية. سيكون هناك المزيد من ستينغر وجافلين. أوروبا خلفنا وتوفر الضروريات الأساسية للدفاع".
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أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

الخارجية التركية: طائرات "بيرقدار" إلى أوكرانيا "ليست بالمجان"

15:02 GMT 03.03.2022
© AFP 2022 / Sheimo Ugluمبنى الوزارة الخارجية التركية
مبنى الوزارة الخارجية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© AFP 2022 / Sheimo Uglu
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قال نائب وزير الخارجية التركي، يافوز سليم كيران، إن "تركيا لم تورد الطائرات المسيرة من طراز بيرقدار إلى أوكرانيا كمساعدة، بل كانت عملية شراء من شركة خاصة".
وأوضح كيران، اليوم الخميس، في مقابلة مع صحيفة "صباح": "بيرقدار تعتبر منتج لشركة خاصة، وأرادت أوكرانيا أيضًا شراء هذا المنتج من شركتنا، وتم إبرام اتفاقية بينهما، وعلى إثره استوردوا هذا المنتج، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم".
وأضاف: "اليوم، لدى روسيا والولايات المتحدة شركات صناعة عسكرية خاصة، ويمكن لشركات الصناعة العسكرية الخاصة الدخول في مثل هذه الاتفاقيات مع البلدان دون أن تدخل الدول في هذه الاتفاقيات".
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وأكد كيران أن بلاده "بالطبع فخورة بهذه المنتجات".
وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إن طائرات تركية جديدة مسيرة وصلت إلى أوكرانيا.
ونشر الوزير بصفحته الخاصة على فيسبوك، منشورا جاء فيه: "وصلت بالفعل إلى أوكرانيا طائرات مسيرة من نوع بيرقدار، وهي في مهمة قتالية. سيكون هناك المزيد من ستينغر وجافلين. أوروبا خلفنا وتوفر الضروريات الأساسية للدفاع".
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