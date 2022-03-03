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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/ستاندرد-أند-بورز-تخفض-تصنيف-روسيا-الائتماني-إلى-سي-سي-سي-1059430280.html
ستاندرد أند بورز تخفض تصنيف روسيا الائتماني إلى "سي سي سي"
ستاندرد أند بورز تخفض تصنيف روسيا الائتماني إلى "سي سي سي"
خفضت ستاندرد اند بورز تصنيف روسيا الائتماني إلى "سي سي سي" بسبب زيادة مخاطر التخلف عن سداد الديون على ضوء الوضع الراهن. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T22:56+0000
2022-03-03T22:56+0000
تغطية أحداث دونباس
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت ستاندرد آند بورز، في بيان اليوم الجمعة: "نقدر أن العقوبات الدولية قلصت احتياطيات النقد الأجنبي لدى روسيا بمقدار النصف".هذا وتعرضت الأسواق المالية الروسية للاضطراب بسبب العقوبات المفروضة، حيث هبط الروبل الروسي إلى مستويات منخفضة قياسية جديدة مقابل الدولار.هذا، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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العقوبات الأمريكية ضد روسيا

ستاندرد أند بورز تخفض تصنيف روسيا الائتماني إلى "سي سي سي"

22:56 GMT 03.03.2022
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البورصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
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خفضت ستاندرد اند بورز تصنيف روسيا الائتماني إلى "سي سي سي" بسبب زيادة مخاطر التخلف عن سداد الديون على ضوء الوضع الراهن.
موسكو - سبوتنيك. وقالت ستاندرد آند بورز، في بيان اليوم الجمعة: "نقدر أن العقوبات الدولية قلصت احتياطيات النقد الأجنبي لدى روسيا بمقدار النصف".
هذا وتعرضت الأسواق المالية الروسية للاضطراب بسبب العقوبات المفروضة، حيث هبط الروبل الروسي إلى مستويات منخفضة قياسية جديدة مقابل الدولار.
هذا، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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