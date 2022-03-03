https://arabic.sputniknews.com/20220303/ستاندرد-أند-بورز-تخفض-تصنيف-روسيا-الائتماني-إلى-سي-سي-سي-1059430280.html
ستاندرد أند بورز تخفض تصنيف روسيا الائتماني إلى "سي سي سي"
ستاندرد أند بورز تخفض تصنيف روسيا الائتماني إلى "سي سي سي"
خفضت ستاندرد اند بورز تصنيف روسيا الائتماني إلى "سي سي سي" بسبب زيادة مخاطر التخلف عن سداد الديون على ضوء الوضع الراهن. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T22:56+0000
2022-03-03T22:56+0000
2022-03-03T22:56+0000
تغطية أحداث دونباس
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت ستاندرد آند بورز، في بيان اليوم الجمعة: "نقدر أن العقوبات الدولية قلصت احتياطيات النقد الأجنبي لدى روسيا بمقدار النصف".هذا وتعرضت الأسواق المالية الروسية للاضطراب بسبب العقوبات المفروضة، حيث هبط الروبل الروسي إلى مستويات منخفضة قياسية جديدة مقابل الدولار.هذا، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
ستاندرد أند بورز تخفض تصنيف روسيا الائتماني إلى "سي سي سي"
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خفضت ستاندرد اند بورز تصنيف روسيا الائتماني إلى "سي سي سي" بسبب زيادة مخاطر التخلف عن سداد الديون على ضوء الوضع الراهن.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت ستاندرد آند بورز، في بيان اليوم الجمعة: "نقدر أن العقوبات الدولية قلصت احتياطيات النقد الأجنبي لدى روسيا بمقدار النصف".
هذا وتعرضت الأسواق المالية الروسية للاضطراب بسبب العقوبات المفروضة
، حيث هبط الروبل الروسي إلى مستويات منخفضة قياسية جديدة مقابل الدولار.
هذا، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.