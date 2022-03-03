https://arabic.sputniknews.com/20220303/فيديو-أثار-تفاعلا-كبيرا-هل-هذا-وزير-خارجية-الجزائر-وهو-يشخر-أثناء-كلمة-الرئيس؟-1059411665.html
فيديو أثار تفاعلا كبيرا... هل هذا وزير خارجية الجزائر وهو يشخر أثناء كلمة الرئيس؟
فيديو أثار تفاعلا كبيرا... هل هذا وزير خارجية الجزائر وهو يشخر أثناء كلمة الرئيس؟
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يدعي ناشروه أنه لوزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، وهو يغط في نوم عميق حتى أنه يطلق أصوات الشخير، وذلك... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T15:04+0000
2022-03-03T15:04+0000
2022-03-03T15:06+0000
الجزائر
منوعات
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يظهر المقطع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون متحدثا خلال القمة، ويجلس بالخلف الوزير حانيا رأسه وكأنه يغفو، ويُسمع بعد ذلك صوت شخير على طول المقطع.تداول المستخدمون هذا المقطع على نطاق واسع مع عبارات انتقاد للحكومة في الجزائر. لكن لا شك أن صوت الشخير كان مضافا إلى المقطع وليس حقيقيا.بدا هذا الشخير مرتفعا عن صوت تبون الذي يتحدث مباشرة أمام الميكروفون، وعلاوة على ذلك فإن مقطع الفيديو الذي سجلته وسائل إعلامية عدة لا يسمع فيه هذا الصوت.
الجزائر
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, منوعات
فيديو أثار تفاعلا كبيرا... هل هذا وزير خارجية الجزائر وهو يشخر أثناء كلمة الرئيس؟
15:04 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 15:06 GMT 03.03.2022) تابعنا عبر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يدعي ناشروه أنه لوزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، وهو يغط في نوم عميق حتى أنه يطلق أصوات الشخير، وذلك خلال قمة منتدى الدول المصدرة للغاز في قطر.
يظهر المقطع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون متحدثا خلال القمة، ويجلس بالخلف الوزير حانيا رأسه وكأنه يغفو، ويُسمع بعد ذلك صوت شخير على طول المقطع.
تداول المستخدمون هذا المقطع على نطاق واسع مع عبارات انتقاد للحكومة في الجزائر. لكن لا شك أن صوت الشخير كان مضافا إلى المقطع وليس حقيقيا.
بدا هذا الشخير مرتفعا عن صوت تبون الذي يتحدث مباشرة أمام الميكروفون، وعلاوة على ذلك فإن مقطع الفيديو الذي سجلته وسائل إعلامية عدة لا يسمع فيه هذا الصوت.