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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/كندا-تعلن-استعدادها-لقبول-لاجئين-من-أوكرانيا-دون-قيود-1059410775.html
كندا تعلن استعدادها لقبول لاجئين من أوكرانيا دون قيود
كندا تعلن استعدادها لقبول لاجئين من أوكرانيا دون قيود
أعلن وزير الهجرة الكندي، شون فريزر، عن استعداد بلاده لقبول لاجئين من أوكرانيا دون أي قيود. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T14:45+0000
2022-03-03T14:45+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال في مؤتمر صحفي إن "كندا مستعدة لقبول الأوكرانيين الفارين من الحرب. ولا تضع قيودا على عدد الطلبات التي سنكون مستعدين لقبولها".بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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أخبار أوكرانيا, أخبار كندا

كندا تعلن استعدادها لقبول لاجئين من أوكرانيا دون قيود

14:45 GMT 03.03.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصورالوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - اللاجئون الأوكرانيون، 26 فبراير 2022
الوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - اللاجئون الأوكرانيون، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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أعلن وزير الهجرة الكندي، شون فريزر، عن استعداد بلاده لقبول لاجئين من أوكرانيا دون أي قيود.
وقال في مؤتمر صحفي إن "كندا مستعدة لقبول الأوكرانيين الفارين من الحرب. ولا تضع قيودا على عدد الطلبات التي سنكون مستعدين لقبولها".
بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس16:25 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس09:17 GMT
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