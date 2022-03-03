https://arabic.sputniknews.com/20220303/كندا-تعلن-استعدادها-لقبول-لاجئين-من-أوكرانيا-دون-قيود-1059410775.html
كندا تعلن استعدادها لقبول لاجئين من أوكرانيا دون قيود
كندا تعلن استعدادها لقبول لاجئين من أوكرانيا دون قيود
أعلن وزير الهجرة الكندي، شون فريزر، عن استعداد بلاده لقبول لاجئين من أوكرانيا دون أي قيود. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T14:45+0000
2022-03-03T14:45+0000
2022-03-03T14:45+0000
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وقال في مؤتمر صحفي إن "كندا مستعدة لقبول الأوكرانيين الفارين من الحرب. ولا تضع قيودا على عدد الطلبات التي سنكون مستعدين لقبولها".بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار كندا
كندا تعلن استعدادها لقبول لاجئين من أوكرانيا دون قيود
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أعلن وزير الهجرة الكندي، شون فريزر، عن استعداد بلاده لقبول لاجئين من أوكرانيا دون أي قيود.
وقال في مؤتمر صحفي إن "كندا مستعدة لقبول الأوكرانيين الفارين من الحرب. ولا تضع قيودا على عدد الطلبات التي سنكون مستعدين لقبولها".
بدأت روسيا عملية عسكرية
في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.