https://arabic.sputniknews.com/20220303/مستشار-ألمانيا-قرار-إرسال-أسلحة-إلى-أوكرانيا-صحيحا-وضروريا-1059429707.html
مستشار ألمانيا: قرار إرسال أسلحة إلى أوكرانيا صحيحا وضروريا
مستشار ألمانيا: قرار إرسال أسلحة إلى أوكرانيا صحيحا وضروريا
أكد مستشار ألمانيا، أولاف شولتس، اليوم الخميس، أن قرار إرسال أسلحة إلى أوكرانيا صحيح وضروري. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T22:00+0000
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وأوضح أن "الغرب يستخدم العقوبات ضد روسيا للضغط، لكنه يفتح أيضا المجال للدبلوماسية".وتابع مشددا أنه "لم تكن هناك أي خطط لنشر صواريخ حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا".وفيما أكد شولتس عدم تعليق روسيا إمدادات الغاز إلى ألمانيا، فقد أشار إلى أن بلاده بدات بالفعل في تأمين الغاز من دول أخرى.كما صرح المستشار الألماني أنه لن يوقف الاتصالات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.بدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/شولتس-وبايدن-يرحبان-بتصريحات-بوتين-حول-استعداده-لمواصلة-الجهود-الدبلوماسية-1058723895.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, العالم
مستشار ألمانيا: قرار إرسال أسلحة إلى أوكرانيا صحيحا وضروريا
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أكد مستشار ألمانيا، أولاف شولتس، اليوم الخميس، أن قرار إرسال أسلحة إلى أوكرانيا صحيح وضروري.
وأوضح أن "الغرب يستخدم العقوبات ضد روسيا للضغط، لكنه يفتح أيضا المجال للدبلوماسية".
وتابع مشددا أنه "لم تكن هناك أي خطط لنشر صواريخ حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا".
وفيما أكد شولتس عدم تعليق روسيا إمدادات الغاز إلى ألمانيا، فقد أشار إلى أن بلاده بدات بالفعل في تأمين الغاز من دول أخرى.
كما صرح المستشار الألماني أنه لن يوقف الاتصالات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.
بدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.