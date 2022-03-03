https://arabic.sputniknews.com/20220303/هل-تواجه-معارضة؟-محمد-بن-سلمان-يتحدث-عن-خيانة-وانقلاب-لا-يمكن-تنفيذه-1059413497.html
هل تواجه معارضة؟... محمد بن سلمان يتحدث عن خيانة وانقلاب لا يمكن تنفيذه
هل تواجه معارضة؟... محمد بن سلمان يتحدث عن خيانة وانقلاب لا يمكن تنفيذه
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن بلاده تأسست واعتمدت على النظام الملكي منذ 300 عام، مشيرا إلى أنه نظام معقد يتكون من قبائل ورؤساء مراكز ومن غير... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T15:39+0000
2022-03-03T15:39+0000
2022-03-03T15:39+0000
ولي العهد محمد بن سلمان
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وأضاف الأمير خلال مقابلة مع مجلة "أتلانتك" الأمريكية نشرت اليوم الخميس، أنه لا يمكنه تغيير النظام الملكي في السعودية، مشيرا إلى أن الأنظمة القبلية والحضرية الداخلية تصل إلى 1000 نظام واعتادت هذا الهيكل.وأوضح ابن سلمان ردا على سؤال عما إذا كانت خططه للتغيير تواجه معارضة، أن عائلة آل سعود الملكية تتكون مما يزيد على 5 آلاف فرد، ومن بينهم اختارته هيئة البيعة ليحمي مصالح النظام الملكي، وبالتالي فإن تغيير هذا النظام يعد "خيانة وانقلابا" بالنسبة لهم وللقبائل والمراكز.ومع ذلك، أشار إلى أن هذه المكونات تساعده في إحداث تغيير داخل السعودية، وأنه لا يعتقد أنهم يبطئون وتيرة التغيير وإنما هم أنفسهم من يساعدون على التغيير.وحول كيفة اتخاذ القرارات المتعلقة بالفتوى، قال ولي العهد إنه وفقا للشريعة الإسلامية يكون رأس الدولة هو ولي الأمر ويرجع القرار النهائي له وليس للمفتي، ويكتفي الأخير والهيئة التابعة له بتقديم المشورة للملك.وأردف أن كلمة الفصل للملك في السعودية، لكن يجب على الآخرين النقاش والشرح والاستناد، وينبغي الاستناد إلى الأدلة الشرعية والتأكد من أن الشعب مستعد لهذه الفتوى ويؤمن بها.وختم بأن استخدام السلطة الملكية واتخاذ القرار دون المرور بهذه المراحل العملية، قد يخلق صدمة في الشارع ولدى الشعب.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/محمد-بن-سلمان-السعودية-تغيرت-عما-كانت-عليه-قبل-7-سنوات-وهدفنا-العودة-إلى-الإسلام-النقي-1059411996.html
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ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار السعودية اليوم
هل تواجه معارضة؟... محمد بن سلمان يتحدث عن خيانة وانقلاب لا يمكن تنفيذه
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قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن بلاده تأسست واعتمدت على النظام الملكي منذ 300 عام، مشيرا إلى أنه نظام معقد يتكون من قبائل ورؤساء مراكز ومن غير الممكن تغييره.
وأضاف الأمير
خلال مقابلة مع مجلة "أتلانتك" الأمريكية نشرت اليوم الخميس، أنه لا يمكنه تغيير النظام الملكي في السعودية، مشيرا إلى أن الأنظمة القبلية والحضرية الداخلية تصل إلى 1000 نظام واعتادت هذا الهيكل.
وأوضح ابن سلمان ردا على سؤال عما إذا كانت خططه للتغيير تواجه معارضة، أن عائلة آل سعود الملكية تتكون مما يزيد على 5 آلاف فرد، ومن بينهم اختارته هيئة البيعة ليحمي مصالح النظام الملكي
، وبالتالي فإن تغيير هذا النظام يعد "خيانة وانقلابا" بالنسبة لهم وللقبائل والمراكز.
ومع ذلك، أشار إلى أن هذه المكونات تساعده في إحداث تغيير داخل السعودية، وأنه لا يعتقد أنهم يبطئون وتيرة التغيير وإنما هم أنفسهم من يساعدون على التغيير.
وحول كيفة اتخاذ القرارات المتعلقة بالفتوى، قال ولي العهد إنه وفقا للشريعة الإسلامية يكون رأس الدولة هو ولي الأمر ويرجع القرار النهائي له وليس للمفتي، ويكتفي الأخير والهيئة التابعة له بتقديم المشورة للملك
.
وأردف أن كلمة الفصل للملك في السعودية، لكن يجب على الآخرين النقاش والشرح والاستناد، وينبغي الاستناد إلى الأدلة الشرعية والتأكد من أن الشعب مستعد لهذه الفتوى ويؤمن بها.
وختم بأن استخدام السلطة الملكية واتخاذ القرار دون المرور بهذه المراحل العملية، قد يخلق صدمة في الشارع ولدى الشعب.