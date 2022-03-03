https://arabic.sputniknews.com/20220303/محمد-بن-سلمان-يتحدث-لأول-مرة-عن-المفاوضات-مع-إيران-لا-يمكن-لأحدنا-التخلص-من-الآخر-1059404155.html

محمد بن سلمان يتحدث لأول مرة عن المفاوضات مع إيران: لا يمكن لأحدنا التخلص من الآخر

محمد بن سلمان يتحدث لأول مرة عن المفاوضات مع إيران: لا يمكن لأحدنا التخلص من الآخر

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، إن السعودية وإيران جارتان لا يمكن لأحدهما التخلص من الأخرى. 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T13:05+0000

2022-03-03T13:05+0000

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وأوضح ابن سلمان، في مقابلة مع مجلة أتلانتك الأمريكية، أن "المملكة وإيران جارتان لا يمكن لأحداهما التخلص من الأخرى، لذا فإن الحل يكمن بالتعايش".وأضاف: "قمنا خلال أربعة أشهر بمناقشات، وسمعنا العديد من التصريحات من القادة الإيرانيين، والتي كانت محل ترحيب لدينا في المملكة، وسوف نستمر في تفاصيل هذه المناقشات"، معربا عن أمله في الوصول إلى موقف يكون جيدا يشكل مستقبلا مشرقا للبلدين".وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أكد أن بلاده على استعداد دائم لمواصلة المحادثات مع السعودية في إطار جولات المحادثات السابقة في بغداد، معتبرا أن موعد الجولة القادمة متعلق بقرار الرياض، وفقا لوكالة "فارس".وأعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، عن استعداد بلاده لمواصلة المحادثات مع السعودية، لحين الوصول لنتيجة، مشددا على ضرورة أن يكون السعوديون مستعدين لمواصلة المحادثات مع طهران في غضون فترة زمنية قصيرة، في ظل جو من التفاهم والاحترام المتبادلين.وعن المحادثات النووية وإمكانية إعادة إحياء الاتفاق الموقع بين طهران والغرب عام 2015، رأي أن "أي اتفاق نووي ضعيف سيؤدي لنفس نتيجة امتلاك قنبلة نووية وهو ما لا ترغب به السعودية والعالم".وقالت إيران ،الاثنين الماضي، إن جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ربما تنجح إذا اتخذت الولايات المتحدة قرارا سياسيا لتلبية مطالب طهران، وذلك مع دخول المفاوضات منذ أشهر فيما وصفها أحد الدبلوماسيين الإيرانيين بالمرحلة الحاسمة.والمخاطر كبيرة لأن فشل المحادثات المستمرة منذ عشرة أشهر من شأنه أن يحمل مخاطر اندلاع حرب جديدة في المنطقة، وفرض عقوبات صارمة إضافية على إيران من قبل الغرب.أما في ما يتعلق بمجلس التعاون الخليجي، فقد شدد ابن سلمان على أنه جسم واحد ودولة واحدة تواجه نفس المخاطر والتحديات والفرص أيضا.

https://arabic.sputniknews.com/20220221/وزير-الخارجية-السعودي-يشدد-على-ضرورة-مراعاة-قضايا-المنطقة-في-الاتفاق-النووي-1058955542.html

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أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني