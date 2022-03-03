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https://arabic.sputniknews.com/20220303/ولي-العهد-السعودي-يتلقى-اتصالا-هاتفيا-من-الرئيس-الأوكراني-1059429177.html
ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني
ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني
تلقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T21:26+0000
2022-03-03T21:27+0000
أخبار أوكرانيا
السعودية
ولي العهد محمد بن سلمان
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، بحث الجانبان الأزمة في أوكرانيا.وأكد محمد بن سلمان خلال حديثه مع الرئيس الأوكراني أن المملكة تدعم كل ما يسهم في خفض حدة تصعيد الأزمة.وأشار إلى استعداد المملكة لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف، ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً".ولفت بن سلمان إلى أن السعودية ومن منطلق اعتبارات إنسانية ستمدد تأشيرات الزائرين والسياح والمقيمين الأوكرانيين في المملكة التي ستنتهي خلال هذه الفترة لثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وأن حكومة المملكة حريصة على راحتهم وسلامتهم".
https://arabic.sputniknews.com/20220303/محمد-بن-سلمان-يؤكد-لبوتين-استعداده-للوساطة-بين-روسيا-وأوكرانيا-1059421898.html
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أخبار أوكرانيا, السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني

21:26 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 21:27 GMT 03.03.2022)
© REUTERS / COURTESY OF SAUDI ROYAL COURTولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / COURTESY OF SAUDI ROYAL COURT
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تلقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، بحث الجانبان الأزمة في أوكرانيا.
وأكد محمد بن سلمان خلال حديثه مع الرئيس الأوكراني أن المملكة تدعم كل ما يسهم في خفض حدة تصعيد الأزمة.
وأشار إلى استعداد المملكة لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف، ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً".
الرئيس فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 28 يونيو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
محمد بن سلمان يؤكد لبوتين استعداده للوساطة بين روسيا وأوكرانيا
18:23 GMT
ولفت بن سلمان إلى أن السعودية ومن منطلق اعتبارات إنسانية ستمدد تأشيرات الزائرين والسياح والمقيمين الأوكرانيين في المملكة التي ستنتهي خلال هذه الفترة لثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وأن حكومة المملكة حريصة على راحتهم وسلامتهم".
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