https://arabic.sputniknews.com/20220304/أمريكا-تطالب-الصين-باتباع-عقوبات-ضد-روسيا-1059443337.html
أمريكا تطالب الصين باتباع عقوبات ضد روسيا
أمريكا تطالب الصين باتباع عقوبات ضد روسيا
قال نائب وزير الخزانة الأمريكي أديوالي أدييمو، أن الصين لا تستطيع إعطاء بعض السلع لروسيا "لأنها لا تملكها". 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T11:39+0000
2022-03-04T11:39+0000
2022-03-04T11:39+0000
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وأضاف نائب وزير الخزانة الأمريكي أديوال أدييمو، قائلاً إنه "سيتعين على الصين اتباع قيود التصدير المفروضة من قبل الغرب على روسيا".صرح أدييمو بذلك أمس الخميس في مقابلة عبر الإنترنت مع صحيفة "واشنطن بوست": "الصين ، مثل الدول الأخرى، سوف يتعين على الصين، وبكافة المسؤولية، اتباع الإجراءات اللازمة التي تتخذها دول مثلنا الولايات المتحدة، وحلفاؤنا".يعتقد أدييمو أن هناك عددًا من السلع التي "تحتاجها روسيا وأن الصين لا تستطيع منحها لأنها لا تملكها". وأضاف: "على سبيل المثال، أكثر الرقائق تعقيدًا، وعندما أتحدث عن الرقائق، أعني أشباه الموصلات، لا توجد في الصين. توجد فقط في الولايات المتحدة وحلفائها".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, كاريكاتير
أمريكا تطالب الصين باتباع عقوبات ضد روسيا
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قال نائب وزير الخزانة الأمريكي أديوالي أدييمو، أن الصين لا تستطيع إعطاء بعض السلع لروسيا "لأنها لا تملكها".
وأضاف نائب وزير الخزانة الأمريكي أديوال أدييمو، قائلاً إنه "سيتعين على الصين اتباع قيود التصدير المفروضة من قبل الغرب على روسيا".
صرح أدييمو بذلك أمس الخميس في مقابلة عبر الإنترنت مع صحيفة "واشنطن بوست": "الصين ، مثل الدول الأخرى، سوف يتعين على الصين، وبكافة المسؤولية، اتباع الإجراءات اللازمة التي تتخذها دول مثلنا الولايات المتحدة، وحلفاؤنا".
وأوضح أدييمو قائلاً: "على سبيل المثال، أن تدابير الرقابة على الصادرات التي اعتمدناها، والتي ستضعف في نهاية المطاف قوة روسيا. سيتعين على الصين أن تحذو حذوها. عليهم (الصينيون) اتباع القواعد التي وضعناها".
يعتقد أدييمو أن هناك عددًا من السلع التي "تحتاجها روسيا وأن الصين لا تستطيع منحها لأنها لا تملكها". وأضاف: "على سبيل المثال، أكثر الرقائق تعقيدًا، وعندما أتحدث عن الرقائق، أعني أشباه الموصلات، لا توجد في الصين. توجد فقط في الولايات المتحدة وحلفائها".