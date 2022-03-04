إيلون ماسك يحذر بشأن محطاته للإنترنت التي تبرع بها لأوكرانيا مجانا
18:35 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 18:37 GMT 04.03.2022)
رئيس شركة "تسلا"، إيلون ماسك
أصدر الملياردير، إيلون ماسك، تحذيرا بشأن محطاته المتصلة بأقماره الصناعية "ستار لينك"، التي تزود الأوكرانيين بالإنترنت، وكان قد منحها لهم مجانا بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ونصح ماسك عبر تغريدة له على موقع "تويتر"، مساء أمس الخميس، مستخدمي نظام "ستار لينك" في أوكرانيا بتشغيل النظام "عند الحاجة فقط"، خوفا من أن يتم استهدافه.
ولفت إلى أن "ستارلينك هو نظام الاتصالات الوحيد غير الروسي الذي لا يزال يعمل في بعض أجزاء أوكرانيا ، لذا فإن احتمال استهدافه مرتفع".
Important warning: Starlink is the only non-Russian communications system still working in some parts of Ukraine, so probability of being targeted is high. Please use with caution.— Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2022
ونصح الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" المستخدمين في أوكرانيا بوضع الهوائي بعيدا عن الأشخاص قدر الإمكان، وتغطية الجهاز بـ"تمويه خفيف" لتجنب اكتشافه.
Turn on Starlink only when needed and place antenna away as far away from people as possible— Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2022
Place light camouflage over antenna to avoid visual detection— Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2022
وكان إيلون ماسك قد أعلن أن "سبيس إكس" قامت خلال عطلة نهاية الأسبوع بتنشيط خدمة الإنترنت "ستارلينك" في أوكرانيا، بعد أن طلب وزير التحول الرقمي في أوكرانيا، ميخايلو فيدوروف، منه تزويده بالمزيد من محطات "ستارلينك"، وذلك بعد تعطل خدمات الإنترنت في البلاد.
وفي يوم الاثنين الماضي، نشر فيدوروف صورة تظهر حمولة شاحنة من محطات "ستار لينك".
Starlink — here. Thanks, @elonmusk pic.twitter.com/dZbaYqWYCf— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 28, 2022
وتتصل المحطات الطرفية التي تشبه أطباق الأقمار الصناعية المنزلية بأقمار "ستارلينك" الصناعية للوصول إلى الإنترنت عالي السرعة.
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.