عربي
الدوما الروسي يقر قانون تجريم "التضليل الإعلامي" بشأن القوات المسلحة الروسية
https://arabic.sputniknews.com/20220304/الجزائر-تشهد-تراجعا-ملحوظا-في-إصابات-كورونا-1059433774.html
الجزائر تشهد تراجعا ملحوظا في إصابات كورونا
الجزائر تشهد تراجعا ملحوظا في إصابات كورونا
أظهرت البيانات الرسمية في الجزائر عن تراجع ملحوظ في إصابات كورونا في البلاد. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T06:58+0000
2022-03-04T06:58+0000
الجزائر
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104499/67/1044996729_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7034ff5febb869a0a51f738ee96f3b75.jpg
ووفقا لبيان وزارة الصحة الجزائرية، تم تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 وفيات، يوم الخميس.وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 265130 إصابة، بينما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6848، بعد تسجيل 5 وفيات خلال 24 الساعة الأخيرة.كما تماثل 60 مريضا للشفاء خلال الفترة نفسها ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 177732. فيما يوجد 15 مريضا في مصلحة العناية المركزة.وكانت الجزائر قد سجلت، يوم الأربعاء، 69 إصابة بكورونا و3 وفيات.من جانبها، دعت الوزارة المواطنين إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للكمامة.كما ناشدت الوزارة بالحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.وأكدت أن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجح لمجابهة مرض كوفيد-19.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/مسؤول-جزائري-نحن-في-مرحلة-الخروج-من-ذروة-كورونا--1058065832.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104499/67/1044996729_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6554df5c050f06670d3a466437e2b91b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجزائر, فيروس كورونا

الجزائر تشهد تراجعا ملحوظا في إصابات كورونا

06:58 GMT 04.03.2022
© REUTERS / RAMZI BOUDINAمخاوف من كورونا في الجزائر
مخاوف من كورونا في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
تابعنا عبرGoogle news
أظهرت البيانات الرسمية في الجزائر عن تراجع ملحوظ في إصابات كورونا في البلاد.
ووفقا لبيان وزارة الصحة الجزائرية، تم تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 وفيات، يوم الخميس.
وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 265130 إصابة، بينما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6848، بعد تسجيل 5 وفيات خلال 24 الساعة الأخيرة.
كما تماثل 60 مريضا للشفاء خلال الفترة نفسها ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 177732. فيما يوجد 15 مريضا في مصلحة العناية المركزة.
مخاوف من كورونا في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
مسؤول جزائري: نحن في مرحلة الخروج من ذروة كورونا
5 فبراير, 15:22 GMT
وكانت الجزائر قد سجلت، يوم الأربعاء، 69 إصابة بكورونا و3 وفيات.
من جانبها، دعت الوزارة المواطنين إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للكمامة.
كما ناشدت الوزارة بالحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.
وأكدت أن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجح لمجابهة مرض كوفيد-19.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم التاسع للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس06:13 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباسأمس, 20:39 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباسأمس, 09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала