https://arabic.sputniknews.com/20220304/الجزائر-تشهد-تراجعا-ملحوظا-في-إصابات-كورونا-1059433774.html
الجزائر تشهد تراجعا ملحوظا في إصابات كورونا
الجزائر تشهد تراجعا ملحوظا في إصابات كورونا
أظهرت البيانات الرسمية في الجزائر عن تراجع ملحوظ في إصابات كورونا في البلاد. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T06:58+0000
2022-03-04T06:58+0000
2022-03-04T06:58+0000
الجزائر
فيروس كورونا
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ووفقا لبيان وزارة الصحة الجزائرية، تم تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 وفيات، يوم الخميس.وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 265130 إصابة، بينما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6848، بعد تسجيل 5 وفيات خلال 24 الساعة الأخيرة.كما تماثل 60 مريضا للشفاء خلال الفترة نفسها ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 177732. فيما يوجد 15 مريضا في مصلحة العناية المركزة.وكانت الجزائر قد سجلت، يوم الأربعاء، 69 إصابة بكورونا و3 وفيات.من جانبها، دعت الوزارة المواطنين إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للكمامة.كما ناشدت الوزارة بالحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.وأكدت أن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجح لمجابهة مرض كوفيد-19.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/مسؤول-جزائري-نحن-في-مرحلة-الخروج-من-ذروة-كورونا--1058065832.html
الجزائر
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الجزائر, فيروس كورونا
الجزائر تشهد تراجعا ملحوظا في إصابات كورونا
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أظهرت البيانات الرسمية في الجزائر عن تراجع ملحوظ في إصابات كورونا في البلاد.
ووفقا لبيان وزارة الصحة الجزائرية
، تم تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 وفيات، يوم الخميس.
وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 265130 إصابة، بينما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6848، بعد تسجيل 5 وفيات خلال 24 الساعة الأخيرة.
كما تماثل 60 مريضا للشفاء خلال الفترة نفسها ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 177732. فيما يوجد 15 مريضا في مصلحة العناية المركزة.
وكانت الجزائر قد سجلت، يوم الأربعاء، 69 إصابة بكورونا
و3 وفيات.
من جانبها، دعت الوزارة المواطنين إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للكمامة.
كما ناشدت الوزارة بالحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.
وأكدت أن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجح لمجابهة مرض كوفيد-19.