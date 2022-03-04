https://arabic.sputniknews.com/20220304/الدفاع-الألمانية-تعلن-عن-تجهيز-دفعات-أسلحة-جديدة-للإرسال-إلى-أوكرانيا-1059444491.html
الدفاع الألمانية تعلن عن تجهيز دفعات أسلحة جديدة للإرسال إلى أوكرانيا
الدفاع الألمانية تعلن عن تجهيز دفعات أسلحة جديدة للإرسال إلى أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الجمعة، أنه تم تجهيز دفعات جديدة من الأسلحة لتسليمها إلى أوكرانيا، ولم ترد تفاصيل أخرى عن الأسلحة وكمياتها. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T11:49+0000
2022-03-04T11:49+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي في برلين، ردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر توفير إمدادات أسلحة جديدة لأوكرانيا وما تشمله هذه الأسلحة: "يمكنني أن أؤكد أنه يجري إعداد شحنات أخرى للشحن إلى المستودعات، ومن المتوقع صدور قرار مجلس الأمن الألماني، و لا أستطيع إعطاء مزيد من التفاصيل".وكان مستشار ألمانيا، أولاف شولتس، قد أكد أمس الخميس، أن قرار إرسال أسلحة إلى أوكرانيا صحيح وضروري، موضحا أن "الغرب يستخدم العقوبات ضد روسيا للضغط، لكنه يفتح أيضا المجال للدبلوماسية"، وتابع مشددا أنه "لم تكن هناك أي خطط لنشر صواريخ حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220303/مستشار-ألمانيا-قرار-إرسال-أسلحة-إلى-أوكرانيا-صحيحا-وضروريا-1059429707.html
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العالم, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الألمانية تعلن عن تجهيز دفعات أسلحة جديدة للإرسال إلى أوكرانيا
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أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الجمعة، أنه تم تجهيز دفعات جديدة من الأسلحة لتسليمها إلى أوكرانيا، ولم ترد تفاصيل أخرى عن الأسلحة وكمياتها.
موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي في برلين، ردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر توفير إمدادات أسلحة جديدة لأوكرانيا وما تشمله هذه الأسلحة: "يمكنني أن أؤكد أنه يجري إعداد شحنات أخرى للشحن إلى المستودعات، ومن المتوقع صدور قرار مجلس الأمن الألماني، و لا أستطيع إعطاء مزيد من التفاصيل".
وكان مستشار ألمانيا، أولاف شولتس، قد أكد أمس الخميس، أن قرار إرسال أسلحة إلى أوكرانيا صحيح وضروري، موضحا أن "الغرب يستخدم العقوبات ضد روسيا للضغط، لكنه يفتح أيضا المجال للدبلوماسية"، وتابع مشددا أنه "لم تكن هناك أي خطط لنشر صواريخ حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا".