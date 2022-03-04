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الكرملين يعلق على تصريحات سيناتور أمريكي بارز حول "اغتيال بوتين"
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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الكرملين: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة حتى تحقيق الأهداف المطلوبة
الكرملين: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة حتى تحقيق الأهداف المطلوبة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة حتى تحقيق الأهداف المطلوبة منها. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T12:08+0000
2022-03-04T12:08+0000
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روسيا
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ونقل الكرملين تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال خلال محادثة هاتفية مع نظيره البيلاروسي إن العملية العسكرية في أوكرانيا يتم تنفيذها وفقًا للخطة وسيتم الاستمرار بها حتى تحقيق الأهداف المطلوبة منها.كما تطرق الطرفان إلى بعض القضايا المتعلقة بالجولة الثانية من المحادثات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا التي جرت بالأمس في بيلاروسيا وتم الاتفاق على مزيد من الاتصالات.وفي السياق نفسه، أعرب لوكاشينكو عن دعمه لبوتين بشأن الإجراءات والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
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الكرملين: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة حتى تحقيق الأهداف المطلوبة

12:08 GMT 04.03.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة حتى تحقيق الأهداف المطلوبة منها.
ونقل الكرملين تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال خلال محادثة هاتفية مع نظيره البيلاروسي إن العملية العسكرية في أوكرانيا يتم تنفيذها وفقًا للخطة وسيتم الاستمرار بها حتى تحقيق الأهداف المطلوبة منها.
كما تطرق الطرفان إلى بعض القضايا المتعلقة بالجولة الثانية من المحادثات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا التي جرت بالأمس في بيلاروسيا وتم الاتفاق على مزيد من الاتصالات.
وفي السياق نفسه، أعرب لوكاشينكو عن دعمه لبوتين بشأن الإجراءات والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
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