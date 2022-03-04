https://arabic.sputniknews.com/20220304/اللجنة-العلمية-لمكافحة-كورونا-في-تونس-نحن-على-أعتاب-الخروج-من-الأزمة-الوبائية-1059433208.html
اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في تونس: نحن على أعتاب الخروج من الأزمة الوبائية
اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في تونس: نحن على أعتاب الخروج من الأزمة الوبائية
أعلنت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تونس، أن الوضع الوبائي يتجه نحو الانفراج. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T06:42+0000
2022-03-04T06:42+0000
2022-03-04T06:42+0000
أخبار تونس اليوم
فيروس كورونا
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وحسب موقع قناة "نسمة"، قال محجوب العوني عضو اللجنة في تصريحات إذاعية، يوم الخميس، إن تونس على أعتاب الخروج من الأزمة الوبائية التي شهدتها مؤخرا، حسب تعبيره.وأضاف العوني أن مختلف المؤشرات الوبائية تراجعت خلال الفترة الأخيرة، وخاصة عدد الوفيات والحالات الإيجابية والمقيمين في أقسام الإنعاش.وأوضح أن ذلك يرجع إلى العديد من العوامل مثل المناعة التي اكتسبها المواطنون بفضل اللقاحات المضادة لكورونا.ودعا العوني المواطنين إلى الإقبال على التطعيم والالتزام بالإجراءات الوقائية لبلوغ أكبر نسبة من المناعة الجماعية.وكان وزير الصحة التونسي علي المرابط قد صرح، الأسبوع الماضي، بأن الموجة الخامسة من انتشار كورونا في تونس مرت بسلاسة وسلام".وأكد أن هناك انخفاض ملحوظ عدد الإصابات اليومية ونسبة التحاليل الإيجابية ونسبة الوفيات الناجمة عن الإصابة بكوفيد 19.وأفاد بأن عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح ضد كورونا بلغ أكثر من 6 مليون و300 ألف ملقح، وأن مليون و100 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة لتعزيز المناعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/تونس-التطعيم-بالجرعة-الثالثة-من-لقاح-كورونا-12-في-المئة-1058887071.html
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أخبار تونس اليوم, فيروس كورونا
اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في تونس: نحن على أعتاب الخروج من الأزمة الوبائية
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أعلنت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تونس، أن الوضع الوبائي يتجه نحو الانفراج.
وحسب موقع قناة "نسمة"
، قال محجوب العوني عضو اللجنة في تصريحات إذاعية، يوم الخميس، إن تونس على أعتاب الخروج من الأزمة الوبائية التي شهدتها مؤخرا، حسب تعبيره.
وأضاف العوني أن مختلف المؤشرات الوبائية تراجعت خلال الفترة الأخيرة، وخاصة عدد الوفيات والحالات الإيجابية والمقيمين في أقسام الإنعاش.
وأوضح أن ذلك يرجع إلى العديد من العوامل مثل المناعة التي اكتسبها المواطنون بفضل اللقاحات المضادة لكورونا.
ودعا العوني المواطنين إلى الإقبال على التطعيم والالتزام بالإجراءات الوقائية لبلوغ أكبر نسبة من المناعة الجماعية.
وكان وزير الصحة التونسي علي المرابط قد صرح، الأسبوع الماضي، بأن الموجة الخامسة من انتشار كورونا في تونس
مرت بسلاسة وسلام".
وأكد أن هناك انخفاض ملحوظ عدد الإصابات اليومية ونسبة التحاليل الإيجابية ونسبة الوفيات الناجمة عن الإصابة بكوفيد 19.
وأفاد بأن عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح ضد كورونا
بلغ أكثر من 6 مليون و300 ألف ملقح، وأن مليون و100 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة لتعزيز المناعة.